Polska legenda pod wrażeniem! "Podziwiam go"

Przypomnijmy - Semirunnij zajął drugie miejsce podczas biegu na 10000 metrów i sięgnął po srebrny medal. Jak przyznał Bródka, czuł wielkie emocje, gdy śledził finałowe zmagania z udziałem reprezentanta Polski.

- Czułem niesamowite emocje. Łyżwiarstwo wraca na właściwe tory, zdobywamy pierwszy medal podczas tych igrzysk i mam nadzieję, że nie ostatni - przyznał w rozmowie z Marcinem Lepą.

Semirunnij sięgnął po medal w wyścigu na 10000 metrów. Zdaniem Bródki, jest to tym bardziej imponujący sukces, gdyż 23-latek wcześniej nie startował na tym torze na innych dystansach.

- Podziwiam go pod tym względem, że nie miał wcześniej okazji startować na tym torze. Gdyby startował na pięć kilometrów, miałby łatwiej. Na pewno presja rosła każdego dnia. Najważniejsze, że ją wytrzymał - dodał dwukrotny medalista olimpijski.

Zmagania wygrał nastoletni Czech Metodej Jilek, natomiast podium uzupełnił 40-letni Holender Jorrit Bergsma, którego Bródka pamięta jeszcze ze wspólnych startów.

- Jestem pod wrażeniem, znam go doskonale. Swego czasu rywalizowaliśmy ze sobą. Wielki szacunek dla niego. To jest zawodnik, którego kariera trwa bardzo długo i utrzymuje się na wysokim poziomie - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

BS, Polsat Sport