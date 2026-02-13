Polski tenisista z awansem do półfinału!

Tenis

Maks Kaśnikowski awansował do półfinału turnieju ATP Challenger Tour w Ćennaju. Polak pokonał w dwóch partiach Szwajcara Lucę Castelnuovo.

Tenisista Maks Kaśnikowski wykonuje forhendowe uderzenie podczas meczu
fot. PAP
Maks Kaśnikowski

Początek ćwierćfinałowego spotkania turnieju ATP Challenger Tour w Ćennaju między Maksem Kaśnikowskim a Lucą Castelnuovo stał pod znakiem wygranych przez serwujących. Sytuacja zmieniła się w szóstym gemie. Wtedy na returnie do głosu doszedł Polak, który wykorzystał swoją okazję i przełamał rywala. Następnie nasz rodak dowiózł przewagę do końca seta, triumfując 6:3.

 

Druga partia miała podobny przebieg, ale do momentu. Kaśnikowski zanotował breaka na 4:3, lecz Castelnuovo od razu zniwelował różnicę. Ostatecznie wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku. Ten był zacięty, a o jego losach zadecydowało jedno małe przełamanie. To było na korzyść Polaka, który zamknął tym samym cały pojedynek, meldując się w najlepszej czwórce imprezy w Indiach.

 

Kaśnikowski zna już przeciwnika, z którym zmierzy się o miejsce w finale turnieju. Będzie nim rozstawiony z "2" Argentyńczyk Federico Agustin Gomez.

 

Maks Kaśnikowski - Luca Castelnuovo 6:3, 7:6(5)

JC, Polsat Sport
