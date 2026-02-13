PlusLiga: Cuprum Stilon Gorzów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Relacja na żywo

Cuprum Stilon Gorzów zajmuje dwunaste miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 18 punktów - wygrali pięć spotkań i ponieśli czternaście porażek. W poprzednim meczu przegrali u siebie z Indykpolem AZS Olsztyn 0:3.

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa plasuje się na czternastej pozycji i zamyka tabelę PlusLigi. Drużyna spod Jasnej Góry wygrała dotychczas trzy mecze, piętnaście razy schodziła z boiska pokonana i uzbierała 12 punktów. W ostatnim meczu ligowym ulegli we własnej hali Aluron CMC Warcie Zawiercie 0:3; później grali jeszcze w Pucharze Challenge, przegrywając 0:3 z Allianz Milano.

Obie drużyny rozegrały ze sobą dotychczas pięć spotkań w PlusLidze, a trzy z nich wygrali gorzowianie. W obecnym sezonie pokonali częstochowian 3:2 (26 listopada, 8. kolejka), a nagrodę MVP w tamtym meczu odebrał Mateusz Maciejewicz.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Cuprum Stilon Gorzów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa w piątek 13 lutego o godzinie 20.00 na Polsatsport.pl.