Zacięte starcie na dole tabeli PlusLigi! Zwycięzcę poznaliśmy po emocjonującym tie-breaku

Gospodarze rozpoczęli to spotkanie ze sporym animuszem i dominowali na boisku. Grali skutecznie w ataku i dokładali punkty zagrywką. Asami popisali się Kamil Kwasowski (10:6), Marcin Kania (14:8), Thiago Veloso (17:9) i dwukrotnie Mathis Henno (21:10). Jednostronnego seta zakończył Mathis Henno technicznym atakiem po bloku rywali (25:14).

W drugiej odsłonie role się odwróciły. Po wyrównanym początku (7:7), przewagę uzyskali goście. Siatkarze Stilonu dotrzymywali rywalom kroku do stanu 14:15, a później dominowali częstochowianie. Gorzowianie prezentowali się wyraźnie słabiej, a solidna i skuteczna gra Norwida wystarczyła do wygranej. Wynik na 17:25 ustalił skutecznym atakiem ze środka Sebastian Adamczyk.

Set numer trzy był zdecydowanie bardziej wyrównany od poprzednich. Na początku minimalną przewagę mieli gospodarze, ale później wynik długo krążył wokół remisu (10:10, 17:17). Decydowały akcje od stanu 20:20 - Marcin Kania popisał się efektownym blokiem, w kluczowych akcjach pogubili się siatkarze Norwida, a wynik na 25:23 ustalił skutecznym atakiem Chizoba Neves.

W kolejnej partii, podobnie jak w poprzedniej, po początkowej przewadze gospodarzy gra się wyrównała (11:11). Tym razem w końcówce lepsza była drużyna z Częstochowy - ważne akcje kończył Patrik Indra (18:20, 20:23), a asa na wagę piłki setowej dołożył Milad Ebadipour. Gorzowianie obronili się w dwóch akcjach, ale Bartłomiej Lipiński skutecznym atakiem zaprosił obie ekipy do tie-breaka (22:25).

Decydującego seta lepiej rozpoczęli przyjezdni (2:5, 6:8 - przy zmianie stron). Gospodarze odwrócili wynik przy zagrywkach Daniela Gąsiora (11:9), a goście wyrównali (12:12) i losy tej partii oraz całego meczu rozstrzygnęła gra na przewagi. Wygrali ją gospodarze, a decydowały milimetry - w ostatniej akcji piłka po bloku gorzowian musnęła boczną linię boiska (16:14).



Skrót meczu Stilon - Norwid:

Najwięcej punktów: Mathis Henno (21), Kamil Kwasowski (21), Chizoba Neves (15) – Stilon; Patrik Indra (24), Milad Ebadipour (20), Bartłomiej Lipiński (11), Sebastian Adamczyk (10), Daniel Popiela (10) – Norwid. Dwa pierwsze sety jednostronne, trzy kolejne bardzo wyrównane. Skuteczność w ataku po stronie gości, a gorzowianie lepiej punktowali zagrywką (8-3) oraz blokiem (11-7) i popełnili mniej błędów. MVP: Kamil Kwasowski (19/32 = 59% skuteczności w ataku + 2 asy).

Cuprum Stilon Gorzów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:2 (25:14, 17:25, 25:23, 22:25, 16:14)

Stilon: Kamil Kwasowski, Marcin Kania, Thiago Veloso, Mathis Henno, Patryk Niemiec, Chizoba Neves – Szymon Gregorowicz (libero) oraz Daniel Gąsior, Hubert Węgrzyn, Krzysztof Rejno, Wojciech Więcławski. Trener: Hubert Henno.

Norwid: Milad Ebadipour, Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco, Bartłomiej Lipiński, Daniel Popiela, Patrik Indra – Artur Sługocki (libero) oraz Tomasz Kowalski, Jakub Kiedos, Samuel Jeanlys. Trener: Ljubomir Travica.

