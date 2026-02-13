Gdzie obejrzeć Studio Mediolan Cortina?

W piątek uwaga polskich kibiców skupi się na starcie Władimira Semirunnija w rywalizacji panczenistów na dystansie 10000 metrów.



Gośćmi Przemysława Iwańczyka w "Studiu Mediolan Cortina" będą brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich łyżwiarstwie szybkim z Soczi Jan Szymański, uczestnik rywalizacji w short tracku podczas Igrzysk Olimpijskich w Vancouver – Jakub Jaworski, a także dziennikarz – Krzysztof Rawa.



W programie posłuchamy także rozmów naszych reporterów we Włoszech: Marcina Lepy i Michała Białońskiego. Informacje ze wszystkich olimpijskich aren przedstawi Marta Wrońska.

Transmisja Studia Mediolan Cortina w piątek w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00. Program będzie też dostępny na naszym kanale YouTube.