Przed nami kolejne wydanie programu Studio Mediolan Cortina. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Gdzie obejrzeć Studio Mediolan Cortina?

W piątek uwaga polskich kibiców skupi się na starcie Władimira Semirunnija w rywalizacji panczenistów na dystansie 10000 metrów.  
 
Gośćmi Przemysława Iwańczyka w "Studiu Mediolan Cortina" będą brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich łyżwiarstwie szybkim z Soczi Jan Szymański, uczestnik rywalizacji w short tracku podczas Igrzysk Olimpijskich w Vancouver – Jakub Jaworski, a także dziennikarz – Krzysztof Rawa. 
 
W programie posłuchamy także rozmów naszych reporterów we Włoszech: Marcina Lepy i Michała Białońskiego. Informacje ze wszystkich olimpijskich aren przedstawi Marta Wrońska.

 

Transmisja Studia Mediolan Cortina w piątek w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00. Program będzie też dostępny na naszym kanale YouTube. 

