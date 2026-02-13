Tak ma wyglądać skład Energa Trefla Gdańsk w sezonie 2026/2027

Siatkówka

Tak ma wyglądać skład Energa Trefla Gdańsk w sezonie 2026/2027. Wojciech Drzyzga, Marcin Lepa i Jakub Bednaruk na łamach Prawdy Siatki przeanalizowali, jacy siatkarze mają zagrać w barwach tego klubu w nowym sezonie PlusLigi.

Warto dodać, że jest to prognozowana, niepełna kadra na rozgrywki 2026/2027. 

 

Oto partnerki siatkarzy Skry Bełchatów. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

 

Choć nadal w najlepsze trwa sezon 2025/2026, w mediach sporo mówi się już o składach drużyn na kolejny sezon PlusLigi.

 

Jak zawsze będziemy świadkami wielkich transferów i niespodziewanych ruchów, często wewnątrz polskich zespołów.

Prognozowany skład Energa Trefla Gdańsk w sezonie 2026/2027:

