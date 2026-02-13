Drugi polski medal na igrzyskach! Semirunnij na olimpijskim podium [ZDJĘCIA]
Władimir Semirunnij wywalczył srebrny medal olimpijski w łyżwiarstwie szybkim na 10000 m w Mediolanie. Wygrał Czech Metodej Jilek, a brąz zdobył Holender Jorrit Bergsma.
Piątkowy medal olimpijski uzupełnił dorobek 23-letniego panczenisty, na który składają się również srebro i brąz mistrzostw świata na dystansach oraz złoto i srebro mistrzostw Europy.
ZOBACZ TAKŻE: Mamy kolejny medal! Świetny występ Semirunnija
Semirunnij w biało-czerwonych barwach startuje od roku, ale obywatelstwo, co było niezbędne do prawa występu w igrzyskach, uzyskał w sierpniu 2025.
To drugie podium biało-czerwonych na igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Wcześniej Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich na normalnym obiekcie.
W tej dyscyplinie sportu to siódmy olimpijski krążek biało-czerwonych.
Jak Semirunnij zdobywał medal? Zobacz w galerii.
Przejdź na Polsatsport.pl