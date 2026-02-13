Drugi polski medal na igrzyskach! Semirunnij na olimpijskim podium [ZDJĘCIA]

Zimowe

Władimir Semirunnij wywalczył srebrny medal olimpijski w łyżwiarstwie szybkim na 10000 m w Mediolanie. Wygrał Czech Metodej Jilek, a brąz zdobył Holender Jorrit Bergsma.

Piątkowy medal olimpijski uzupełnił dorobek 23-letniego panczenisty, na który składają się również srebro i brąz mistrzostw świata na dystansach oraz złoto i srebro mistrzostw Europy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Mamy kolejny medal! Świetny występ Semirunnija

 

Semirunnij w biało-czerwonych barwach startuje od roku, ale obywatelstwo, co było niezbędne do prawa występu w igrzyskach, uzyskał w sierpniu 2025.

 

To drugie podium biało-czerwonych na igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Wcześniej Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich na normalnym obiekcie.

 

W tej dyscyplinie sportu to siódmy olimpijski krążek biało-czerwonych.

 

Jak Semirunnij zdobywał medal? Zobacz w galerii.

 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIEZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marcin Lepa: Rozdzielmy Maliszewską i Niewińskiego, bo to dwie zupełnie różne historie
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 