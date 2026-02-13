Ten siatkarz zagra w Treflu Gdańsk w przyszłym sezonie. "Daje zespołowi ogromną jakość"

Robert MurawskiSiatkówka

Damian Kogut w przyszłym sezonie nadal będzie reprezentować barwy Trefla Gdańsk. Będzie to drugi sezon przyjmującego w barwach tego klubu.

Trzech siatkarzy w żółtych strojach sportowych podczas meczu.
fot. PAP/Adam Warżawa
Siatkówka - transfery. Damian Kogut nadal będzie grał w drużynie Energa Trefl Gdańsk.

Damian Kogut (rocznik 1997) swoją przygodę z siatkówką rozpoczynał w klubie SKPS Dunajec Nowy Sącz. Później trafił do Norwida Częstochowa, którego barwy reprezentował przez osiem kolejnych lat w pierwszej lidze (2013-21), stając się jedną z jego kluczowych postaci. W sezonie 2021/22 zaliczył epizod w GKS Katowice, debiutując w PlusLidze (2021-22). Po rocznej przerwie wrócił do Norwida, w sezonie 202223 wspólnie z zespołem wywalczył historyczny awans do PlusLigi. Pozostał w drużynie także po awansie, reprezentując jej barwy dwóch kolejnych w sezonach. W 2025 roku dołączył do drużyny "gdańskich lwów", a nadchodzący sezon będzie jego drugim w brawach Energa Trefla Gdańsk.

 

– Wierzę w kierunek, w który ten klub zmierza. Czuję zaufanie ze strony trenera oraz całego sztabu. Mam duże wsparcie zarówno w kibicach, jak i w całym zespole. Gra jako „gdański lew” daje mi ogromną motywację, poczucie odpowiedzialności na boisku, a też impuls, by codziennie ciężej pracować i podnosić swój poziom sportowy – powiedział Damian Kogut.

 

– To zawodnik, który daje zespołowi ogromną jakość. Jest bardzo pracowity, konsekwentny w tym, co robi, i zawsze gotowy wziąć odpowiedzialność na boisku Cenię go za charakter i podejście do pracy. Nawet w trudnych momentach nie spuszcza głowy i daje drużynie pozytywny impuls – zaznaczył trener Mariusz Sordyl.

 

Energa Trefl Gdańsk w przyszłym sezonie 2026/27

 

To kolejna oficjalna informacja na temat składu klubu z Gdańska na przyszły sezon. Obowiązujące kontrakty w Treflu nadal mają Przemysław Stępień, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk oraz Moustapha M’Baye. Z kolei Joe Worsley przedłużył swój kontrakt.

DAMIAN KOGUTPLUSLIGASIATKÓWKATRANSFERY PLUSLIGATRANSFERY SIATKARSKIETREFL GDAŃSK
