Tyson Fury wraca do ringu! Znamy rywala i datę walki

Na początku roku Fury przekazał, że w najbliższym czasie zamierza wrócić do boksu. Jak tłumaczył, nie ma nic lepszego niż bić ludzi po twarzy i dostawać za to pieniądze.

- Naprawdę ma w sobie werwę, ciężko trenuje w Tajlandii, jest w dobrej formie – powiedział o Furym jego promotor Frank Warren, cytowany przez Sky Sports.

- Dba o siebie i jest w formie. Będzie gotowy do walki i chce coś udowodnić - dodał.

Fury ogłosił, już po raz drugi, przejście na sportową emeryturę w grudniu 2024 roku po porażce w rewanżowej walce z Usykiem, który wygrał niejednogłośną decyzją sędziów. Ukrainiec zdobył pasy federacji WBC, WBA, WBO oraz IBO i stał się niekwestionowanym mistrzem świata kategorii ciężkiej.

"Król Cyganów", jak sam siebie określa Brytyjczyk, w zawodowej karierze odnotował 34 zwycięstwa, remis i dwie porażki. Fury przez kilka lat był mistrzem świata królewskiej kategorii. W 2015 roku po zwycięstwie nad Władimirem Kliczką zdobył tytuły WBA, IBF, WBO i IBO. Później zmagał się z problemami psychicznymi i nie walczył przez dwa i pół roku.

Powrócił na ring w 2018 roku, kiedy stoczył nierozstrzygniętą walkę z Amerykaninem Deontayem Wilderem. Rewanż odbył się 22 lutego 2020 roku w Las Vegas. Tym razem Fury znokautował Wildera w siódmej rundzie. Odniósł też zwycięstwo w ich trzecim pojedynku, do którego doszło w październiku 2021.

W 2022 roku Fury po raz pierwszy ogłosił, że kończy z profesjonalnym sportem, ale nie wytrwał długo w swoim postanowieniu i stoczył później jeszcze kilka walk.