W czwartek pokonała Świątek, a teraz to! Bez niespodzianki w Dosze

Przypomnijmy, że w ćwierćfinale Sakkari po bardzo zaciętym pojedynku okazała się lepsza od Igi Świątek (6:2, 4:6, 5:7).

Pierwszy set rywalizacji półfinałowej ułożył się po myśli Greczynki, choć początek wcale tego nie zwiastował. Już w trzecim gemie dała się przełamać, ale szybko nadrobiła stratę - i to z nawiązką. Pierwszy set padł jej łupem.

W drugim Czeszka zaczęła prezentować się lepiej. W pewnym momencie prowadziła już 5:2, ale wtedy dopadł ją kryzys. Sakkari doprowadziła do 5:4, ale na więcej rywalka już nie pozwoliła. O awansie do finału musiał decydować trzeci set.

A w nim lepiej rozpoczęła Muchova, która nie dość, że rozpoczynała od swojego serwisu, to jeszcze szybko przełamała rywalkę. Ze stanu 0:3 Sakkari już nie wyszła. Po ponad dwóch godzinach walki to rozstawiona z "14" Czeszka zapewniła sobie awans do finału.

W walce o końcowy triumf Muchova zmierzy się z Victorią Mboko. 19-letnia Kanadyjka ograła wcześniej Jelenę Ostapenko 6:3, 6:2.



Maria Sakkari - Karolina Muchova 6:3, 4:6, 1:6

KP, Polsat Sport