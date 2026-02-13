Kiedy mecze Polski w Lidze Narodów?

Biało-Czerwoni do Dywizji B spadli - jeszcze pod wodzą Michała Probierza - jesienią 2024 roku, zajmując ostatnie miejsce w grupie, za Portugalią, Chorwacją i Szkocją, która podzieliła ich los w barażach.

Faza grupowa zostanie przeprowadzona jesienią tego roku, ale nowością będzie dużo dłuższe "okienko reprezentacyjne" na przełomie września i października. Przerwa w rozgrywkach krajowych potrwa wtedy trzy tygodnie, a drużyny narodowe rozegrają aż cztery kolejki Ligi Narodów, między 24 września a 6 października.

W tym czasie Biało-Czerwoni spotkają się kolejno z Bośniakami 25 września w kraju, trzy dni później ze Szwedami na wyjeździe, 2 października ponownie na własnym terenie z Rumunami, a po kolejnych trzech dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośnią.

W listopadzie zagrają drużyna trenera Jana Urbana najpierw zagra w Rumunii (14.11), a trzy dni później gościć będzie Szwedów na zakończenie fazy grupowej.

Polacy po raz pierwszy, a będzie to piąta edycja LN, nie zagrają w elicie. Spadli z najwyższej dywizji jesienią 2024 roku.

Zwycięzca grupy w dywizji B awansuje bezpośrednio do grona najlepszych drużyn, drugi zespół w tabeli powalczy o to w barażach, trzeci w dwumeczu zagra o uniknięcie spadku, a ostatni znajdzie się w dywizji C.

Zwycięzca Ligi Narodów zostanie wyłoniony w turnieju finałowym na początku czerwca 2027. Z czterech dotychczasowych edycji dwie, pierwszą i ostatnią, wygrała Portugalia, a takie sukcesy mają na koncie także Francja i Hiszpania.

Terminarz grupy 4 dywizji B Ligi Narodów (wszystkie mecze o godz. 20.45):

1. kolejka - 25 września

Polska - Bośnia i Hercegowina

Szwecja - Rumunia

2. kolejka - 28 września

Szwecja - Polska

Rumunia - Bośnia i Hercegowina

3. kolejka - 2 października

Polska - Rumunia

Bośnia i Hercegowina - Szwecja

4. kolejka - 5 października

Bośnia i Hercegowina - Polska

Rumunia - Szwecja

5. kolejka - 14 listopada

Rumunia - Polska

Szwecja - Bośnia i Hercegowina

6. kolejka - 17 listopada

Polska - Szwecja

Bośnia i Hercegowina – Rumunia

JC, PAP