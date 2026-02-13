Wszystkie medale Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
Władimir Semirunnij został w Mediolanie wicemistrzem olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim na 10 000 m. To 25. medal w historii startów polskich sportowców w zimowych igrzyskach. Sprawdź, kto zdobył medale dla reprezentacji Polski podczas ZIO.
Wcześniej podczas igrzysk 2026 po srebro sięgnął Kacper Tomasiak - w konkursie na skoczni normalnej w Predazzo.
Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026
W poprzedniej edycji w Pekinie na podium też stanął skoczek narciarski - Dawid Kubacki, który zajął trzecie miejsce, również na mniejszym obiekcie.
Ogółem dorobek biało-czerwonych w zimowych olimpiadach to siedem złotych, dziewięć srebrnych i dziewięć brązowych medali.
Medale Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich:
Przejdź na Polsatsport.pl