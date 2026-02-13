Wszystkie medale Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich

Wcześniej podczas igrzysk 2026 po srebro sięgnął Kacper Tomasiak - w konkursie na skoczni normalnej w Predazzo.

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

W poprzedniej edycji w Pekinie na podium też stanął skoczek narciarski - Dawid Kubacki, który zajął trzecie miejsce, również na mniejszym obiekcie.

Ogółem dorobek biało-czerwonych w zimowych olimpiadach to siedem złotych, dziewięć srebrnych i dziewięć brązowych medali.

Medale Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich:

BS, PAP