Wszystkie medale Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich

Zimowe

Władimir Semirunnij został w Mediolanie wicemistrzem olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim na 10 000 m. To 25. medal w historii startów polskich sportowców w zimowych igrzyskach. Sprawdź, kto zdobył medale dla reprezentacji Polski podczas ZIO.

Wcześniej podczas igrzysk 2026 po srebro sięgnął Kacper Tomasiak - w konkursie na skoczni normalnej w Predazzo.

 

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

 

W poprzedniej edycji w Pekinie na podium też stanął skoczek narciarski - Dawid Kubacki, który zajął trzecie miejsce, również na mniejszym obiekcie.

 

Ogółem dorobek biało-czerwonych w zimowych olimpiadach to siedem złotych, dziewięć srebrnych i dziewięć brązowych medali.

Medale Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich:

