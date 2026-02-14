25-letnia tenisistka kończy karierę! "Był moim toksycznym chłopakiem"

14 lutego po południu Aiava poinformowała o tym, że po zakończeniu obecnego sezonu odwiesi rakietę na kołek. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Australijka w 2026 roku skończy dopiero 26 lat.

Komunikat 321. zawodniczki światowych notowań jest bardzo emocjonalny. W dość długim poście uderzyła ona w całe środowisko tenisowe.

"Od momentu, gdy po raz pierwszy wziąłem lekcję w Casey Tennis Club, całe moje życie było tenisem. Często zastanawiałam się, jak wyglądałoby moje życie, gdybym wybrała cokolwiek innego. I czy wszystko, co poświęciłam dla tego sportu, było warte swojej ceny. Tenis odebrał mi także wiele rzeczy. Relację z własnym ciałem. Zdrowie. Rodzinę. Poczucie własnej wartości.



Chcę powiedzieć ogromne "pi***ć was" wszystkim w tenisowej społeczności, którzy kiedykolwiek sprawili, że poczułam się gorsza. "Pi***ć was" każdemu hazardziście, który wysyłał mi hejty lub groźby śmierci. "Pi***ć was" ludziom, którzy siedzą za ekranami w mediach społecznościowych, komentując moje ciało, moją karierę, czy cokolwiek, do czego chcą się przyczepić. I sp***j sportowi, który kryje się za tak zwanymi wartościami klasowymi i dżentelmeńskimi. Za białymi strojami i tradycjami kryje się kultura rasistowska, mizoginiczna, homofobiczna i wroga wobec każdego, kto nie pasuje do jej schematu (...).



Nie wiem, jak będzie wyglądał ten rok ani jakie miejsce zajmie w nim tenis. Wiem jednak, że ten rozdział zakończy się na moich warunkach. I jestem naprawdę wdzięczna ludziom, którzy mnie wspierali, nie próbując mnie zmieniać. Nie mogę się doczekać, aby wkroczyć w kolejny etap mojego życia" - brzmi treść oświadczenia.

Ostatnie spotkanie Aiava rozegrała w ramach kwalifikacji do tegorocznego Australian Open. Przegrała z Harriet Dart 3:6, 6:2, 3:6. 25-latka była także pierwszą tenisistką urodzoną w 2000 roku lub później, która zagrała w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego (Australian Open). Najwyżej w rankingu plasowała się na 147. miejscu.

KP, Polsat Sport