„Adoptuj Mistrza” wspólną akcją polskiego środowiska sportowego na rzecz bezdomnych zwierząt

Polsat Sport jako nadawca czołowych lig w siatkówce, koszykówce oraz piłce ręcznej, komunikacyjnie wspiera tę akcję społeczną, pomagając w produkcji promującego ją materiału wideo.

ZOBACZ TAKŻE: Adoptuj Mistrza. Bo prawdziwy charakter poznaje się poza boiskiem

Inicjatorami akcji „Adoptuj Mistrza” są polskie ligi i związki koszykarskie, siatkarskie oraz piłki ręcznej. Celem jest zwrócenie uwagi na rosnący problem bezdomnych zwierząt, których według szacunków różnych organów państwowych i organizacji pozarządowych jest w Polsce kilkaset tysięcy.

„Dla świata jesteś sportowcem, a dla pupila całym światem”

W nagraniach do materiału wideo promującego akcję „Adoptuj Mistrza”, udział wzięli Wilfredo Leon, Kewin Sasak, Anna Obiała (siatkówka), Dariusz Wyka, Bartłomiej Pelczar, Martyna Pyka (koszykówka) oraz Arkadiusz Moryto i Katarzyna Cygan (piłka ręczna). Charyzmatyczne gwiazdy polskiego sportu zachęcają fanów, ale także innych sportowców do zaangażowania się w pomoc dla potrzebujących zwierząt. Idole kibiców podkreślają, że pupil ze schroniska to gwarancja miłości na całe życie, a własny człowiek to dla bezdomnych psów czy kotów cały świat.

„Sukces potrzebuje drużyny”

Adopcja to zaledwie jeden ze sposobów wsparcia dla zwierząt, których codzienność stanowią schroniska czy azyle. Pomysłodawcy akcji zapraszają osoby wrażliwe na los bezdomnych psów i kotów, aby dołączyły do drużyny niosącej pomoc. Każdy może zaangażować się w akcję „Adoptuj Mistrza” na miarę własnych możliwości, np. popularyzując jej ideę wśród znajomych. Im więcej osób zetknie się z tą pozytywną inicjatywą oraz zainspiruje się przykładem płynącym od sportowców, tym większa szansa na wygraną. A w przypadku akcji „Adoptuj Mistrza” zwycięzcami będą nie tylko pupile, ale także ich nowi właściciele zyskujący przyjaźń i oddanie.

Od pomysłu do realizacji w zaledwie 3 dni

Pomysł na akcję społeczną „Adoptuj Mistrza” zrodził się w ramach roboczych kontaktów przedstawicieli czołowych dyscyplin sportowych transmitowanych w kanałach Polsat Sport. Nagrania scen do materiału wideo promującego akcję odbyły się zaledwie 3 dni po pierwszych rozmowach prezesów lig koszykarskich, siatkarskich i piłki ręcznej oraz Mariana Kmity, Dyrektora ds. Sportu Telewizji Polsat. Działania czynnie wsparły również Polski Związek Piłki Siatkowej, Polski Związek Koszykówki oraz Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Inicjatorzy akcji „Adoptuj Mistrza” gorąco zachęcają wszystkich do przyłączenia się do tej szlachetnej idei. Jej pomysł wsparła już piosenkarka Dorota „Doda” Rabczewska, która sama intensywnie zwraca uwagę na nieszczęście jakim dla zwierząt w schroniskach i azylach jest brak własnego domu. Wszyscy zainteresowani akcją „Adoptuj Mistrza” mogą zapoznać się z dodatkowymi treściami na stronie www.polsatsport.pl/adoptujmistrza oraz na stronach lig sportowych zaangażowanych w akcję.

Więcej o akcji przeczytasz TUTAJ.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Materiały prasowe