Będzie kolejny medal dla Polski? Tomasiak zaskoczył tuż przed konkursem

Prevc skoczył 92 metry i zaledwie o 0,6 pkt wyprzedził Nikaido (131 m) oraz o 5,6 pkt Tomasiaka (133 m).

Dobrze skakali również pozostali Polacy: Paweł Wąsek był dziesiąty (131,5 m), a Kamil Stoch czternasty (129 m).

W poniedziałek 19-letni Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski na normalnej skoczni.

Zawody rozpoczną się o godz. 18.45.

BS, PAP