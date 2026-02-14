Będzie kolejny medal dla Polski? Tomasiak zaskoczył tuż przed konkursem

Kacper Tomasiak był trzeci w serii próbnej przed olimpijskim konkursem skoków narciarskich na dużym obiekcie w Predazzo. Lepsze próby mieli tylko Słoweniec Domen Prevc i Japończyk Ren Nikaido.

Prevc skoczył 92 metry i zaledwie o 0,6 pkt wyprzedził Nikaido (131 m) oraz o 5,6 pkt Tomasiaka (133 m).

 

Dobrze skakali również pozostali Polacy: Paweł Wąsek był dziesiąty (131,5 m), a Kamil Stoch czternasty (129 m).

 

W poniedziałek 19-letni Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski na normalnej skoczni.

 

Zawody rozpoczną się o godz. 18.45.

 

BS, PAP
