Będzie kolejny medal dla Polski? Tomasiak zaskoczył tuż przed konkursem
Kacper Tomasiak był trzeci w serii próbnej przed olimpijskim konkursem skoków narciarskich na dużym obiekcie w Predazzo. Lepsze próby mieli tylko Słoweniec Domen Prevc i Japończyk Ren Nikaido.
Kacper Tomasiak
Prevc skoczył 92 metry i zaledwie o 0,6 pkt wyprzedził Nikaido (131 m) oraz o 5,6 pkt Tomasiaka (133 m).
Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026
Dobrze skakali również pozostali Polacy: Paweł Wąsek był dziesiąty (131,5 m), a Kamil Stoch czternasty (129 m).
W poniedziałek 19-letni Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski na normalnej skoczni.
Zawody rozpoczną się o godz. 18.45.
