W jednym z sobotnich spotkań Betclic 1. Ligi dziesiąta w tabeli Miedź Legnica podejmie ósmego Śląska Wrocław.

Legniczanie są w dobrej dyspozycji - w ostatnich czterech meczach zdobyli aż 10 na 12 możliwych punktów. Ich świetną serię trzech zwycięstw z rzędu przerwał dopiero remis w ubiegłej kolejce z beniaminkiem, Pogonią Grodzisk Mazowiecki (1:1).

Wrocławianie to spadkowicze z PKO BP Ekstraklasy. Patrząc na sytuację w tabeli, muszą znacznie poprawić formę, jeśli chcą walczyć o powrót na najwyższy szczebel rozgrywkowy. W sześciu ostatnich ligowych spotkaniach nie wygrali ani razu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

