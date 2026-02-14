Betclic 1. Liga: Miedź Legnica - Śląsk Wrocław. Relacja live i wynik na żywo
Miedź Legnica - Śląsk Wrocław to spotkanie 21. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.
W jednym z sobotnich spotkań Betclic 1. Ligi dziesiąta w tabeli Miedź Legnica podejmie ósmego Śląska Wrocław.
ZOBACZ TAKŻE: Szczęśliwe losowanie! Z tą reprezentacją jeszcze nigdy nie przegraliśmy
Legniczanie są w dobrej dyspozycji - w ostatnich czterech meczach zdobyli aż 10 na 12 możliwych punktów. Ich świetną serię trzech zwycięstw z rzędu przerwał dopiero remis w ubiegłej kolejce z beniaminkiem, Pogonią Grodzisk Mazowiecki (1:1).
Wrocławianie to spadkowicze z PKO BP Ekstraklasy. Patrząc na sytuację w tabeli, muszą znacznie poprawić formę, jeśli chcą walczyć o powrót na najwyższy szczebel rozgrywkowy. W sześciu ostatnich ligowych spotkaniach nie wygrali ani razu.
Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.Przejdź na Polsatsport.pl