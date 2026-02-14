Piąta w tabeli Betclic 1. Ligi Polonia Warszawa podejmie w sobotę Znicz Pruszków, który zajmuje 15. miejsce.

Ekipa ze stolicy nie przegrała w lidze od października 2024 roku. Ta świetna passa podopiecznych Mariusza Pawlaka wywindowała ich w górę tabeli. Obecnie mają tyle samo punktów co Wieczysta Kraków i tracą zaledwie jedno "oczko" do wicelidera, Polonii Bytom, oraz trzeciej Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Ich rywale balansują na krawędzi strefy spadkowej; są tuż nad kreską, z przewagą czterech punktów, więc każda zdobycz jest dla nich na wagę złota. W ich grze widać jednak poprawę - w pięciu ostatnich meczach pruszkowianie przegrali tylko dwa razy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Znicz Pruszków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

ŁO, Polsat Sport