Betclic 1. Liga: Polonia Warszawa - Znicz Pruszków. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Polonia Warszawa - Znicz Pruszków to spotkanie 21. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Znicz Pruszków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

Piąta w tabeli Betclic 1. Ligi Polonia Warszawa podejmie w sobotę Znicz Pruszków, który zajmuje 15. miejsce.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy mecze Polski w Lidze Narodów?

 

Ekipa ze stolicy nie przegrała w lidze od października 2024 roku. Ta świetna passa podopiecznych Mariusza Pawlaka wywindowała ich w górę tabeli. Obecnie mają tyle samo punktów co Wieczysta Kraków i tracą zaledwie jedno "oczko" do wicelidera, Polonii Bytom, oraz trzeciej Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

 

Ich rywale balansują na krawędzi strefy spadkowej; są tuż nad kreską, z przewagą czterech punktów, więc każda zdobycz jest dla nich na wagę złota. W ich grze widać jednak poprawę - w pięciu ostatnich meczach pruszkowianie przegrali tylko dwa razy.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Znicz Pruszków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAPIŁKA NOŻNAPOLONIA WARSZAWAZNICZ PRUSZKÓW

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 