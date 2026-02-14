Niestety! Żurek kolejny raz tuż za podium

Żurek w sobotę wystartował na swoim koronnym dystansie 500 m i osiągnął czas 34.35. Ostatecznie zajął czwarte miejsce. Do podium zabrakło mu 0,09 s.

Polak w środę był bardzo blisko podium, zajmując na 1000 m... czwarte miejsce. Do medalu zabrakło mu wówczas 0,07 s.

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

26-letni panczenista z Tomaszowa Mazowieckiego przez igrzyskami był w życiowej formie. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął drugie lokaty na 500 i 1000 m, przegrywając tylko z Amerykaninem Jordanem Stolzem. Żurek wygrał z nim dwukrotnie na 500 m pod koniec stycznia w ostatnich przed igrzyskami zawodach PŚ w niemieckim Inzell.

Oprócz Żurka, w zmaganiach udział wzięli też Piotr Michalski i Marek Kania. Michalski uzyskał czas 35.10 i ostatecznie zajął 24. miejsce. Kania natomiast zakończył zmagania na ósmej lokacie - czasem 34.48.

BS, Polsat Sport, PAP