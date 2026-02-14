Dyskwalifikacja po pierwszej serii na igrzyskach! Sensacyjne wieści podczas konkursu skoków

Daniel Tschofenig konkursów indywidualnych na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo nie zaliczy do udanych. Zwycięzca Kryształowej Kuli za zeszły sezon na skoczni normalnej był dopiero 15. Jeszcze mniej szczęścia miał na dużym obiekcie...

W pierwszej serii sobotnich zmagań Tschofenig skoczył 132,5 metra. Po 50 zawodnikach taki wynik dawał Austriakowi wysoką ósmą lokatę. Jak się jednak okazało, 23-latek został zdyskwalifikowany.

Powodem takiej decyzji sędziów było zbyt duże obuwie u Tschofeniga. Zadecydowały cztery milimetry.

JC, Polsat Sport