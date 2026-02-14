Dyskwalifikacja po pierwszej serii na igrzyskach! Sensacyjne wieści podczas konkursu skoków
Daniel Tschofenig zdyskwalifikowany po pierwszej serii olimpijskiego konkursu na dużej skoczni. Austriak, który zajmował ósme miejsce, został wykluczony ze względu na nieprzepisowe obuwie.
Daniel Tschofenig konkursów indywidualnych na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo nie zaliczy do udanych. Zwycięzca Kryształowej Kuli za zeszły sezon na skoczni normalnej był dopiero 15. Jeszcze mniej szczęścia miał na dużym obiekcie...
W pierwszej serii sobotnich zmagań Tschofenig skoczył 132,5 metra. Po 50 zawodnikach taki wynik dawał Austriakowi wysoką ósmą lokatę. Jak się jednak okazało, 23-latek został zdyskwalifikowany.
Powodem takiej decyzji sędziów było zbyt duże obuwie u Tschofeniga. Zadecydowały cztery milimetry.