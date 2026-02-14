Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Zobacz wyjątkowe materiały

Zimowe

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 relacjonują z Włoch nasi dziennikarze. Na bieżąco prowadzą wywiady z naszymi olimpijczykami, a także trenerami, działaczami, członkami sztabów oraz kibicami i innymi niezwykłymi rozmówcami.

Dwóch mężczyzn siedzi na kanapie. Jeden z nich jest sportowcem w stroju zimowym z medalem, drugi to dziennikarz z mikrofonem. W tle znajduje się ozdobiona flagami choinka.
fot. Polsat Sport
Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Zobacz wyjątkowe materiały

W załączonych materiałach wideo prezentujemy wywiady naszych wysłanników Michała Białońskiego i Marcina Lepy.

 

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Wywiady z dni 5-13 lutego

 

Igrzyska trwają od 6 do 22 lutego. W programie znalazło się 116 konkurencji w 16 dyscyplinach. Olimpijska reprezentacja Polski liczy 60 sportowców (w tym jedna zawodniczka rezerwowa).

 

Biało-Czerwoni startują w 12 z 16 dyscyplin. Naszych przedstawicieli zabraknie tylko w hokeju na lodzie, curlingu, narciarstwie dowolnym i skeletonie.

Sobota, 14 lutego:

Władimir Samojłow: Odczuwam ogromne emocje

Magdalena Tascher: Finał był prawdziwym dreszczowcem

Mariusz Hluchnik: Mieliśmy apetyt na więcej

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MARCIN LEPAMICHAŁ BIAŁOŃSKIZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Władimir Semirunnij: Chciałbym być mistrzem olimpijskim
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 