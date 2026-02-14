Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Zobacz wyjątkowe materiały
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 relacjonują z Włoch nasi dziennikarze. Na bieżąco prowadzą wywiady z naszymi olimpijczykami, a także trenerami, działaczami, członkami sztabów oraz kibicami i innymi niezwykłymi rozmówcami.
Magdalena Tascher: Finał był prawdziwym dreszczowcem
Władimir Samojłow: Odczuwam ogromne emocje
Mariusz Hluchnik: Mieliśmy apetyt na więcej
W załączonych materiałach wideo prezentujemy wywiady naszych wysłanników Michała Białońskiego i Marcina Lepy.
Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Wywiady z dni 5-13 lutego
Igrzyska trwają od 6 do 22 lutego. W programie znalazło się 116 konkurencji w 16 dyscyplinach. Olimpijska reprezentacja Polski liczy 60 sportowców (w tym jedna zawodniczka rezerwowa).
Biało-Czerwoni startują w 12 z 16 dyscyplin. Naszych przedstawicieli zabraknie tylko w hokeju na lodzie, curlingu, narciarstwie dowolnym i skeletonie.
Sobota, 14 lutego:
Mariusz Hluchnik: Mieliśmy apetyt na więcej