Filar Perugii naderwał łąkotkę! Koniec sezonu?

Siatkówka

Dramatyczne wieści nadeszły z Perugii. W mediach społecznościowych Sir Susa Scai poinformowano, że łąkotkę naderwał Agustin Loser. Środkowego czeka operacja i długa przerwa w grze.

Drużyna siatkarzy w czerwonych strojach pozuje do zdjęcia na parkiecie po meczu.
fot. PAP
Siatkarze Sir Susa Sicoma Perugia

28-latek doznał urazu w pierwszym secie meczu piątej kolejki Ligi Mistrzów VK Lvi Praha - Sir Sir Sicoma Monini Perugia. W drugiej partii Argentyńczyk został zastąpiony przez Federico Crosato.

 

Początkowo nie spodziewano się, że uraz zawodnika będzie tak poważny. Jak się jednak okazało, naderwał łąkotkę i będzie musiał przejść operację. 

 

"Agustin Loser po powrocie z Czech przeszedł rezonans magnetyczny prawego kolana, aby ocenić stan po kontuzji, której doznał w drugim secie meczu z Pragą. Dr Giuseppe Sabatino poinformował, że rezonans magnetyczny wykazał naderwanie prawej łąkotki. Prawdopodobnie w najbliższy poniedziałek sportowiec przejdzie operację" - napisano w komunikacie klubu.

 

Ten rodzaj kontuzji wiąże się z długim powrotem do zdrowia oraz sporymi problemami drużyny, której barw od czterech lat broni Kamil Semeniuk. Na razie nie wiadomo, jak długa przerwa czeka Losera, ale być może nie zagra on już w tym sezonie. 

