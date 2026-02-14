Karolina Muchova i Victoria Mboko awansowały do finału turnieju WTA 1000 w Dausze. Czeska tenisistka pokonała 3:6, 6:4, 6:1 Greczynkę Marię Sakkari, która wcześniej wyeliminowała Igę Świątek, a Kanadyjka wygrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko 6:3, 6:2.

29-letnia Czeszka wystąpi w swoim siódmym finale turnieju głównego i spróbuje zdobyć drugi tytuł, po Seulu w 2019 roku.

Natomiast młodsza o dziesięć lat Mboko walczy o trzeci tytuł w cyklu WTA (w czwartym finale), po zwycięstwach w 2025 roku w Montrealu i w Hongkongu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Karolina Muchova - Victoria Mboko na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.