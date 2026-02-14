Gdzie obejrzeć pierwsze Cafe Futbol w 2026 roku?

Gośćmi Bożydara Iwanowa będą Maciej Żurawski, Roman Kosecki, Tomasz Hajto oraz Roman Kołtoń.

Uwaga zebranych w studiu skupiona będzie wokół powrotu rozgrywek Ligi Konferencji UEFA, w której już od najbliższego czwartku walkę o awans do 1/8 finału rozpoczną dwaj reprezentanci Polski - Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Porozmawiamy również o rozpędzającej się po przerwie zimowej ekstraklasie i nieciekawej sytuacji m.in. Widzewa Łódź i Legii Warszawa.

W drugiej części programu nasi eksperci skomentują wyniki losowania grup nowej edycji Ligi Narodów UEFA w wyniku którego reprezentacja Polski trafiła w grupie B4 na Bośnię i Hercegowinę, Rumunię oraz Szwecję.

Magazyn Cafe Futbol na żywo o 11:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl.

Polsat Sport