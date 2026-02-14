Gol Pajor dla Barcelony! Polka na szczycie

Piłka nożna

Ewa Pajor zdobyła bramkę dla Barcelony w wygranym 4:0 u siebie meczu z SD Eibar w 20. kolejce ligi hiszpańskiej. Piłkarka reprezentacji Polski ma łącznie 16 trafień i prowadzi w ligowej klasyfikacji strzelczyń.

Piłkarka Barcelony Ewa Pajor świętująca zdobycie bramki.
fot. PAP
Ewa Pajor

Kroczące od zwycięstwa do zwycięstwa zawodniczki Barcelony rozstrzygnęły sprawę wygranej już w pierwszej połowie. W 14. minucie Pajor wbiegła w tempo na pole karne, dostała dokładne podanie i strzałem z około 10 metrów nie dała szans bramkarce rywali.

 

To jej 16. trafienie w sezonie, na szczycie klasyfikacji strzelczyń wyprzedza o jedno klubową koleżankę Claudię Pinę.

 

Przed przerwą bramki dla Barcelony zdobyły właśnie Pina oraz Patri Guijarro, a w 61. minucie wynik ustaliła Irene Paredes. Pajor rozegrała całe spotkanie.

 

W tabeli Liga F Barcelona jest zdecydowanym liderem z dorobkiem 57 punktów, wyprzedza o 13 Real Madryt, który gra w niedzielę.

JC, PAP
