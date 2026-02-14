Gol Zalewskiego! Polak bohaterem Atalanty w Serie A

Atalanta prowadziła do przerwy na Stadio Olimpico po trafieniu Brazylijczyka Edersona z rzutu karnego. W 60. minucie bohaterem okazał się Zalewski - 24-letni piłkarz pobiegł w kierunku pola karnego i popisał się bardzo precyzyjnym strzałem z około 17-18 metrów.

Dziesięć minut później polski piłkarz został zmieniony, ale jego koledzy utrzymali dwubramkowe prowadzenie do końca.

𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎 🇵🇱 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐈 𝐙𝐀𝐋𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! ⚽😍



Fenomenalne uderzenie Polaka! 🎯 Gol z Lazio na Stadio Olimpico, ależ to musi smakować! 🤌

Atalanta awansowała na szóste miejsce w tabeli (42 pkt), a Lazio jest ósme - 33.

JC, PAP