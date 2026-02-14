Gol Zalewskiego! Polak bohaterem Atalanty w Serie A

Piłka nożna

Nicola Zalewski zdobył bramkę dla Atalanty w wygranym 2:0 na wyjeździe meczu z Lazio w 25. kolejce Serie A. To drugi gol reprezentanta Polski w tym sezonie ligowym. Rezerwowym piłkarzem gospodarzy był sprowadzony niedawno z Pogoni Szczecin Adrian Przyborek.

Piłkarz Nicola Zalewski w koszulce Atalanty BC podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Nicola Zalewski

Atalanta prowadziła do przerwy na Stadio Olimpico po trafieniu Brazylijczyka Edersona z rzutu karnego. W 60. minucie bohaterem okazał się Zalewski - 24-letni piłkarz pobiegł w kierunku pola karnego i popisał się bardzo precyzyjnym strzałem z około 17-18 metrów.

 

Dziesięć minut później polski piłkarz został zmieniony, ale jego koledzy utrzymali dwubramkowe prowadzenie do końca.

 

 

Atalanta awansowała na szóste miejsce w tabeli (42 pkt), a Lazio jest ósme - 33.

JC, PAP
