Jak uniknąć falstartu? 5 kroków do mistrzowskiej adopcji

Dowiedz się, jak uniknąć falstartu i zbudować relację na miarę najwyższego stopnia podium.

1. Sprawdź swoją formę życiową

Zanim zaczniesz przeglądać ogłoszenia, odpowiedz sobie szczerze: ile czasu realnie mogę poświęcić zwierzęciu każdego dnia? Czy jestem aktywny czy raczej spokojny? Czy często wyjeżdżam? Czy mam doświadczenie z psami lub kotami? Czy w domu są dzieci lub inne zwierzęta?

Młody pies potrzebuje ruchu jak zawodnik w szczycie formy. Koci senior może potrzebować ciszy i stabilności. Niektóre zwierzęta potrzebują pracy i cierpliwości, inne szybkiej adaptacji. Dopasowanie i Twoja gotowość do pracy to klucz do długiej, dobrej współpracy.

2. Słuchaj trenerów – czyli tymczasowych opiekunów

Osoby pracujące ze zwierzętami znają je najlepiej. Obserwują codziennie ich reakcje, temperament i potrzeby. Wiedzą czy pies dobrze funkcjonuje w mieście, czy toleruje inne zwierzęta, czy dane zwierzę boi się hałasu, czy wymaga dodatkowej pracy, czy akceptuje dzieci, czy zostaje samo w domu (to można określić wyłącznie w przypadku domów tymczasowych), czy wymaga pracy behawioralnej. Jeśli usłyszysz, że konkretne zwierzę nie pasuje do Twoich warunków, to nie porażka. To profesjonalna ocena sytuacji.

W sporcie ufa się sztabowi. Tu też warto.

3. Nie obrażaj się na „nie”

Odmowa adopcji konkretnego psa czy kota nie oznacza, że nie nadajesz się na opiekuna. Czasem chodzi wyłącznie o niedopasowanie. O styl gry, który do siebie nie pasuje.

Odpowiedzialna adopcja to nie wydanie zwierzęcia komukolwiek. To budowanie trwałego zespołu. Czasem pierwsze „nie” prowadzi do najlepszego możliwego „tak”.

4. Przygotuj dom jak zaplecze przed sezonem

Zanim nowy domownik przekroczy próg: zabezpiecz balkon i okna (szczególnie przy adopcji kota), przygotuj legowisko i bezpieczną przestrzeń, schowaj kable i drobne przedmioty, kup dobrą karmę, miski, żwirek dla kota, akcesoria spacerowe dla psa, zaplanuj spokojne pierwsze dni, a nawet tygodnie bez nadmiaru gości, podróży ze zwierzakiem, Twoich wyjazdów.

Adaptacja to proces. Zwierzę może być niepewne, wycofane albo nadmiernie pobudzone. To naturalne. Najlepsze efekty daje cierpliwość i konsekwencja.

5. Zadawaj pytania jak przed ważnym meczem

Dowiedz się: czego zwierzę się boi, jakie ma nawyki (schemat dnia, co lubi, czego nie), czy przyjmuje leki, jak reaguje na inne zwierzęta i ludzi, czego potrzebuje w pierwszych tygodniach, czy jest na coś uczulony, czy znana jest jego przeszłość, czy znane są jego choroby, uczulenia etc.

Im lepiej przygotujesz się przed startem, tym spokojniejszy będzie początek wspólnej drogi.

