Jest awans do półfinału! Solidny występ reprezentanta Polski na igrzyskach

Felix Pigeon awansował do półfinału wyścigu na 1500 m w short tracku podczas zimowych igrzysk w Mediolanie. Drugi z Polaków, Michał Niewiński odpadł z rywalizacji na tym etapie.

Trzech łyżwiarzy szybkich na lodzie, jeden w stroju z napisem "POL" prowadzi w wyścigu.
fot. PAP/EPA
Felix Pigeon (z przodu)

Pigeon wystąpił w drugim ćwierćfinale, w którym zajął trzecie miejsce (2.18,687), premiowane awansem. Z kolei Niewiński był szósty w pierwszym wyścigu w tej fazie zawodów (2.15,853) i zakończył starty.

 

W ćwierćfinałach wystąpiło 36 zawodników, których podzielono na sześć wyścigów. Z każdego awansowało trzech najszybszych plus dwóch z najlepszym czasem oraz jeden decyzją sędziów.

 

W półfinałach, które zaplanowano na g. 21:49, łyżwiarzy podzielono na trzy grupy po siedmiu w każdej. Pigeon wystąpi w ostatnim półfinale.

KP, PAP
