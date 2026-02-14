Jest awans do półfinału! Solidny występ reprezentanta Polski na igrzyskach
Felix Pigeon awansował do półfinału wyścigu na 1500 m w short tracku podczas zimowych igrzysk w Mediolanie. Drugi z Polaków, Michał Niewiński odpadł z rywalizacji na tym etapie.
Pigeon wystąpił w drugim ćwierćfinale, w którym zajął trzecie miejsce (2.18,687), premiowane awansem. Z kolei Niewiński był szósty w pierwszym wyścigu w tej fazie zawodów (2.15,853) i zakończył starty.
ZOBACZ TAKŻE: Pola Bełtowska przerwała milczenie! "Jest to bardzo..."
W ćwierćfinałach wystąpiło 36 zawodników, których podzielono na sześć wyścigów. Z każdego awansowało trzech najszybszych plus dwóch z najlepszym czasem oraz jeden decyzją sędziów.
W półfinałach, które zaplanowano na g. 21:49, łyżwiarzy podzielono na trzy grupy po siedmiu w każdej. Pigeon wystąpi w ostatnim półfinale.Przejdź na Polsatsport.pl