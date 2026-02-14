Kolejny złoty medal Norwegii na igrzyskach! Polki na 12. miejscu

Drugie miejsce wywalczyły Szwedki ze stratą 50,9 s, a trzecie Finki - strata 1.14,7.

Po starcie prowadzenie w biegu objęły Szwedki, uważane za główne kandydatki do złotego medalu. Na pierwszej zmianie rozgrywanej techniką klasyczną w polskim zespole biegła Monika Skinder, która zajęła 13. lokatę, mając po 7,5 km stratę 1.37,7 straty do prowadzących Szwedek.

Jako druga w ekipie "Trzech Koron" na trasę wybiegła także stylem klasycznym Ebba Andersson. I to właśnie ona na jednym ze zjazdów przewróciła się i pechowo uszkodziła wiązanie w jednej z nart. Musiała z jedną nartą w ręce przebiec ponad 400 m, aby otrzymać nową i wrócić na trasę. Jednak strata jaką poniosła, ponad 1.10, spowodowała, że jej zespół spadł na ósmą pozycję. Prowadziły Norweżki, drugie były Finki a trzecie Włoszki. Ósme Szwedki traciły do liderek 1.18,4.

Polka Eliza Rucka-Michałek wyprowadziła zespół na 12. lokatę ze stratą 2.09,4 do Norwegii.

Na trzeciej zmianie, stylem dowolnym, w polskim zespole biegła Aleksandra Kołodziej. Podobnie jak Szwedka, tym razem ona miała pecha. Przewróciła się i złamała kijek. Straciła kilkanaście sekund, ale pobiegła nieźle. Była 13., ze stratą 4.18,2 do prowadzących Norweżek. Drugie były Finki, a trzecie Włoszki, Norweżki miały nad konkurentkami już ponad 30 s przewagi.

Na ostatniej czwartej zmianie na trasę w ekipie Biało-Czerwonych ruszyła Izabela Marcisz. Pobiegła nieźle, na mecie zameldowała się na 12. pozycji.

W czołówce na czele niezmiennie biegły Norweżki. Na drugą pozycję wyszły Szwedki, który zameldowały się na mecie ze stratą 50,9 s do Norweżek. Trzecie Finki straciły 1.14,7.

Norweżki biegły w składzie Kristin Fosnaes, Astrid Slind, Karoline Simpson-Larson i Heidi Weng. W ekipie Szwecji były Linn Svahn, Ebba Andersson, Frida Karlsson i Jonna Sundling, a Finlandii Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Vilma Ryytty i Jasmi Joensuu.

