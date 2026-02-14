Maciusiak: Wszyscy zazdroszczą nam Tomasiaka

Tomasiak był czwarty po pierwszej serii. W drugiej jeszcze poprawił swój wynik, awansując na trzecie miejsce konkursu na dużej skoczni.

- To, co pokazał Kacper, to jest coś niesamowitego. Mało kto by to wytrzymał, a on dał radę - powiedział trener polskich skoczków Maciej Maciusiak o presji, z jaką zmagał się dwukrotny medalista olimpijski.

Wszystko wskazuje na to, że skład reprezentacji Polski na konkurs duetów będą tworzyli Tomasiak oraz Paweł Wąsek.

- Na tę chwilę tak. Ostateczna decyzja zapadnie w niedzielę po treningu, w którym my nie będziemy brać udziału ze względu na to, że to jest pora dość wczesna i ten trening nie ma żadnego sensu - dodał Maciusiak.

Trener polskiej kadry jest pod wrażeniem rozwoju Tomasiaka.

- Kacpra znam od dziecka. On zawsze był wybijającym się zawodnikiem. Jeździłem na zawody, na których startował w tym samym roczniku co mój syn Mateusz. Zawsze był wybijającym się zawodnikiem, chodził dwie czy trzy belki niżej, wygrywał tam wszystko. To pokazało, że ma papiery na wielkie skakanie. Na tę chwilę jest czołowym zawodnikiem świata, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo praca z nim to sama przyjemność.

Maciusiak wyznał też, że Tomasiak jest inspiracją dla wielu młodych zawodników w naszym kraju.

- Można powiedzieć, że dał sobie radę w całym polskim systemie. Zawsze nam zarzucano, że nie mamy porównania z Austriakami. Ja zawsze tego broniłem, bo wiedziałem, że są u nas utalentowani zawodnicy. Teraz wszyscy zazdroszczą nam Kacpra - zakończył.