Magdalena Fręch - Warwara Graczowa. Relacja i wynik na żywo
Magdalena Fręch - Warwara Graczowa to spotkanie w ramach turnieju w Dubaju. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Czas na kolejny mecz Fręch w kwalifikacjach do turnieju w Dubaju. Tym razem rywalką Polki będzie reprezentująca Francję Warwara Graczowa.
W poprzedniej rundzie eliminacji Fręch ograła w dwóch setach Rosjankę Jekatierinę Jaszynę.
Po raz ostatni Fręch i Graczowa zmierzyły się w 2023 roku w Miami. Wówczas reprezentantka Francji wygrała 2:0.
Jak będzie tym razem?
