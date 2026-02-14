Magdalena Fręch - Warwara Graczowa. Relacja i wynik na żywo

Czas na kolejny mecz Fręch w kwalifikacjach do turnieju w Dubaju. Tym razem rywalką Polki będzie reprezentująca Francję Warwara Graczowa.

W poprzedniej rundzie eliminacji Fręch ograła w dwóch setach Rosjankę Jekatierinę Jaszynę.

Po raz ostatni Fręch i Graczowa zmierzyły się w 2023 roku w Miami. Wówczas reprezentantka Francji wygrała 2:0.

Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Warwara Graczowa na Polsatsport.pl.

BS, PAP, Polsat Sport