Magdalena Fręch - Warwara Graczowa. Relacja i wynik na żywo

Tenis

Magdalena Fręch - Warwara Graczowa to spotkanie w ramach turnieju w Dubaju. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na kolejny mecz Fręch w kwalifikacjach do turnieju w Dubaju. Tym razem rywalką Polki będzie reprezentująca Francję Warwara Graczowa.

 

W poprzedniej rundzie eliminacji Fręch ograła w dwóch setach Rosjankę Jekatierinę Jaszynę.

 

Po raz ostatni Fręch i Graczowa zmierzyły się w 2023 roku w Miami. Wówczas reprezentantka Francji wygrała 2:0.

 

Jak będzie tym razem?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Warwara Graczowa na Polsatsport.pl.

BS, PAP, Polsat Sport
