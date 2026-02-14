Napisał historię! Forever Young po raz drugi triumfatorem Saudi Cup

Trenowany w Japonii koń, triumfator z ubiegłego roku, był zdecydowanym faworytem tegorocznej gonitwy. Zmagania w stolicy Arabii Saudyjskiej, toczone na piaszczystej bieżni na dystansie 1800 metrów, są jednak na tyle trudne i nieprzewidywalne, że dotychczas żaden koń ani dżokej nie zdołał wygrać tu dwukrotnie.

Aż do teraz. Forever Young od początku trzymał się blisko czołówki, nie dając się przyblokować rywalom, a na około 250 metrów przed metą wyprzedził najgroźniejszego rywala, Nysosa (pod dżokejem Flavienem Pratem), i pewnie wygrał wyścig.

Forever Young jest pierwszym koniem, który obronił tytuł w Saudi Cup (i pierwszym, który wygrał tu dwukrotnie), a Ryusei Sakai jest pierwszym dżokejem z dwoma triumfami w najwyżej dotowanym wyścigu świata. Zadowolony może być również trener Yoshito Yahagi, który święcił dziś trzecie zwycięstwo szkolonego przez siebie konia (w 2023 roku na torze króla Abdulaziza wygrał trenowany przez niego Panthalassa).

Saudi Cup nie ma bogatej historii, ponieważ tegoroczna edycja tego wyścigu była dopiero siódmą odsłoną tego mityngu. Zmagania na torze imienia króla Abdulaziza błyskawicznie wspięły się jednak do elity ze względu na niezwykłą otoczkę imprezy. Główna gonitwa dwudniowego święta wyścigów konnych, Saudi Cup, przyciąga najlepsze konie i najlepszych dżokejów, walczących o najwyższą w tym sporcie pulę 20 milionów dolarów, a łączna pula nagród całego mityngu wynosi ponad 38 milionów dolarów, co czyni go najbardziej lukratywnym wydarzeniem w światowym kalendarzu wyścigowym.

Zmaganiom najlepszych koni towarzyszyło mnóstwo wydarzeń pobocznych. Organizatorzy nawiązali współpracę z saudyjskim Ministerstwem Kultury, przy udziale którego przygotowano między innymi występy lokalnych artystów (ze słynnym zespołem tańca ludowego Ardah na czele), galerie rękodzieła, prezentowane przez Królewski Instytut Sztuki Tradycyjnej, a w specjalnym punkcie w Wiosce Kulinarnej można było spróbować całej gamy lokalnych potraw - od food trucków z ulicznym jedzeniem aż po dania z najbardziej ekskluzywnych restauracji. W Strefie Mody można zaś było zobaczyć pokazy 100 największych saudyjskich marek.