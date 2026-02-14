Pierwszy tytuł od siedmiu lat! Czeszka z największym sukcesem w karierze

Finał turnieju WTA 1000 w Doha był spotkaniem zawodniczek rozstawionych z "10" i "14" - odpowiednio Victorii Mboko i Karoliny Muchovej. Początek rywalizacji przebiegał pod dyktando serwujących. Pierwsze przełamanie nadeszło w siódmym gemie, a jego autorką była Czeszka, która chwilę później odskoczyła na 5:3. Muchova domknęła premierową partię, zwyciężając 6:4.

ZOBACZ TAKŻE: 25-letnia tenisistka kończy karierę! "Był moim toksycznym chłopakiem"

W drugiej partii jako pierwsza odjechała Mboko. Kanadyjka zanotowała breaka na 4:2, lecz Muchova natychmiast zniwelowała całą różnicę. W kluczowym momencie więcej zimnej krwi zachowała Czeszka, która przełamała na 6:5, a następnie zakończyła starcie przy swoim serwisie, triumfując w turnieju w Doha.

Dla Muchovej to drugi i zarazem największy tytuł w karierze. Wcześniej Czeszka wygrała imprezę rangi WTA 250 w Seulu. Miało to miejsce w 2019 roku.

Karolina Muchova - Victoria Mboko 6:4, 7:5

JC, Polsat Sport