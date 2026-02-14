Jagiellonia prowadzi z przewagą dwóch punktów nad Wisłą Płock i Górnikiem Zabrze, do tego ma jeden mecz zaległy. W drugiej fazie ligowych rozgrywek zdobyła komplet punktów, po zwycięstwach nad Widzewem w Łodzi i Motorem Lublin u siebie.

- Lidera każdy chce pokonać, to jest normalne. Inaczej jest się bronić, a inaczej atakować, nie odpowiem co wolę. Po prostu adaptuję się do sytuacji, w której jesteśmy. Nie będę też narzekać, że dzisiaj jesteśmy na pierwszym miejscu, za tę sytuację trzeba wziąć odpowiedzialność i dźwigać ciężar faworyta - mówił Adrian Siemieniec, trener Białostoczan w piątek na konferencji prasowej przed meczem z Cracovią.

Podkreślał, że jego zespół potrzebuje dobrego nastawienia, dobrego przygotowania i koncentracji, ale też będzie bazować na pewności siebie, jaką dają dwa zwycięstwa po wznowieniu rozgrywek.

- Stabilność składu i zgranie zawsze jest atutem. I to nie chodzi o porównanie do Cracovii, ale do każdej drużyny, z którą będziemy się mierzyć. Sama ciągłość pracy i powtarzalność nie wygrywa meczu, wygrywa kierunek i ciągłość - mówił Siemieniec. - Jeżeli podążasz w złą stronę i podążasz długo, to jedyne co cię może spotkać, to jedynie to, że droga powrotna się wydłuży - dodał.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

