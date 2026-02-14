Bardzo dobrze spisujący się zimą beniaminek na wyjeździe zmierzy się z faworyzowaną ekipą z Rzeszowa. Chełmianie regularnie punktują nawet w starciach z teoretycznie dużo mocniejszymi rywalami. Pokonali już m.in. Bogdankę LUK Lublin i PGE GiEK Skrę Bełchatów, a w ostatniej kolejce - JSW Jastrzębski Węgiel.

Asseco Resovia do łatwych przeciwników również nie należy. Zespół ten jest jednym z najbardziej utytułowanych w historii Polski i z pewnością ma apetyt, by dołożyć kolejne trofeum do gablotki z sukcesami.

W ostatniej kolejce PlusLigi Rzeszowianie ulegli Aluronowi CMC Warcie Zawiercie 1:3. Cztery dni później zrewanżowali się i ograli Jurajskich Rycerzy 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - InPost ChKS Chełm na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport