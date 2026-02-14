Podwójny medalista olimpijski! Kacper Tomasiak odebrał brąz (ZDJĘCIA)

19-letni Tomasiak w sobotę po raz drugi w tych igrzyskach stanął na podium; wcześniej zdobył srebro w konkursie na normalnej skoczni. Na skoczni dużej triumfował w sobotę Słoweniec Domen Prevc, a drugi był Japończyk Ren Nikaido.

W sumie to trzeci krążek biało-czerwonych we Włoszech. W piątek srebro zdobył Władimir Semirunnij w łyżwiarskim biegu na 10 000 m.

19-latek jest piątym polskim skoczkiem narciarskim, który indywidualnie zdobył medal olimpijski. W 1972 roku w Sapporo złoto wywalczył Wojciech Fortuna. Adam Małysz w latach 2002-2010 sięgnął po cztery krążki: trzy srebrne i brązowy. Kamil Stoch zwyciężył dwukrotnie w Soczi (2014), a cztery lata później triumfował na dużej skoczni w Pjongczangu. W 2022 roku brąz na normalnym obiekcie w chińskim Zhangjiakou zdobył Dawid Kubacki.

