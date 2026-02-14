Pola Bełtowska przerwała milczenie! "Jest to bardzo..."

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo nie należą do udanych dla Poli Bełtowskiej. Polce nie poszło indywidualnie na skoczni normalnej ani w konkursie mikstów. Po tych występach nasza rodaczka musiała zmierzyć się z niezrozumiałą falą internetowego hejtu.

Bełtowska natychmiast otrzymała wsparcie. Studio Mediolan Cortina dołączyło do akcji przeciwko hejtowi w stronę skoczkini. Podczas jednego z magazynów prowadzący oraz goście zaprezentowali się z kartką z hasłem "Murem za Polą". Był to gest solidarności z 19-latką.

Do internetowych hejterów zaapelował Adam Małysz. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego zapewnił, że Bełtowska na skoczni zawsze daje z siebie wszystko, jednak obecnie nie jest w swojej najlepszej dyspozycji.

W obronie Polki stanął również Maciej Maciusiak. Trener męskiej kadry podkreślił, jak ważne jest to, by wspierać mentalnie młodych sportowców, a nie hejtować.

Teraz przed kamerą Polsatu Sport do wszystkiego odniosła się Bełtowska. 19-latka doceniła wszystkie pozytywne głosy, które do niej dotarły.

- Wsparcie, które otrzymałam, jest bardzo motywujące - przyznała.

Przed Bełtowską w Predazzo ostatni start. W niedzielę rywalizować będzie w zmaganiach na dużym obiekcie.

- Skoki jeszcze nie wyglądają tak, jak powinny, ale najważniejsze jest to, że nastąpił minimalny krok do przodu - oceniła reprezentantka Polski.

Cała rozmowa z Polą Bełtowską w załączonym materiale wideo:

JC, Polsat Sport