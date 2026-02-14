Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w niedzielę. Kto startuje? Kiedy?

W niedzielę na najkrótszym z dystansów w łyżwiarstwie szybkim wystąpią panie, wśród nich Kaja Ziomek-Nogal, Martyna Baran i Andżelika Wójcik.

ZOBACZ TAKŻE: Zdradzili kulisy sukcesu Semirunnija

Znacznie wcześniej, bo już od 10.00, na trasę pierwszego przejazdu w slalomie gigancie ruszą alpejki. Wśród nich Maryna Gąsienica-Daniel, dla której to jest koronna konkurencja. W styczniu we włoskim Kronplatz zajęła piąte miejsca w zawodach Pucharu Świata, wyrównując swój najlepszy wynik w karierze.

Emocji nie zabraknie też w biathlonie - na niedzielę zaplanowano biegi na dochodzenie kobiet i mężczyzn (po 60 uczestniczek i uczestników), w których wystąpi łącznie siedmioro reprezentantów Polski.

Rywalizację w monobobach rozpocznie Linda Weiszewski, a w łyżwiarstwie figurowym - para sportowa Julia Szczecinina, Michał Woźniak. Natomiast na dużej skoczni odbędzie się konkurs kobiet z udziałem Poli Bełtowskiej i Anny Twardosz.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w niedzielę 15.02. Starty Polaków. Kiedy?

biathlon

11.15 bieg na dochodzenie na 12,5 km M (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka)

14.45 bieg na dochodzenie na 10 km K (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

bobsleje

10.00 jedynki K, 1. ślizg (Linda Weiszewski)

11.50 jedynki K, 2. ślizg

łyżwiarstwo figurowe

19.45 pary sportowe, program krótki (Julia Szczecinina, Michał Woźniak)

łyżwiarstwo szybkie

17.03 500 m K (Martyna Baran, Andżelika Wójcik, Kaja Ziomek-Nogal)

narciarstwo alpejskie

10.00 slalom gigant K, 1. przejazd (Maryna Gąsienica-Daniel)

13.30 slalom gigant K, 2. przejazd

skoki narciarskie

18.45 duża skocznia K, 1. seria konkursowa (Pola Bełtowska, Anna Twardosz)

19.57 duża skocznia K, 2. seria konkursowa

BS, PAP, Polsat Sport