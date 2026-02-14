Prestiż, emocje i 20 mln dolarów w puli. Polsat Sport pokaże najwyżej dotowany wyścig świata

Saudi Cup nie ma bogatej historii, ponieważ tegoroczna edycja tego wyścigu będzie dopiero siódmą odsłoną tego mityngu. Zmagania na torze imienia króla Abdulaziza błyskawicznie wspięły się jednak do elity ze względu na niezwykłą otoczkę imprezy. Główna gonitwa dwudniowego święta wyścigów konnych, Saudi Cup, przyciąga najlepsze konie i najlepszych dżokejów, walczących o najwyższą w tym sporcie pulę 20 milionów dolarów, a łączna pula nagród całego mityngu wynosi ponad 38 milionów dolarów, co czyni go najbardziej lukratywnym wydarzeniem w światowym kalendarzu wyścigowym.

Ponadto organizatorzy nawiązali współpracę z saudyjskim Ministerstwem Kultury, przy udziale którego przygotowano między innymi występy lokalnych artystów (ze słynnym zespołem tańca ludowego Ardah na czele), galerie rękodzieła, prezentowane przez Królewski Instytut Sztuki Tradycyjnej, a w specjalnym punkcie w Wiosce Kulinarnej będzie można spróbować całej gamy lokalnych potraw - od food trucków z ulicznym jedzeniem aż po dania z najbardziej ekskluzywnych restauracji. W Strefie Mody będzie zaś można zobaczyć pokazy 100 największych saudyjskich marek.

"Konie są integralną częścią historii, dziedzictwa i kultury Arabii Saudyjskiej. Rasa arabska symbolizuje szlachetność, siłę, waleczność i honor. Nasze uczucia wobec tych pięknych stworzeń pozostają niezmienne nawet w XXI wieku, dlatego Arabia Saudyjska stała się jednym z najbardziej znanych krajów wyścigowych na świecie, z tysiącami zarejestrowanych koni. Zainwestowaliśmy znaczne środki w profesjonalną hodowlę, szkolenie i najnowocześniejsze obiekty dla swoich wierzchowców" - chwalą się organizatorzy.

Gonitwa główna przeznaczona jest dla koni czteroletnich oraz starszych i odbywa się na dystansie 1800 metrów na piaszczystej bieżni, co sprawia, że konie z Europy, przyzwyczajone głównie do nawierzchni trawiastych, mają tu problemy z pokazaniem pełni swoich możliwości. Wyjątkiem był dotychczas jedynie irlandzki Mishrif, który wygrał drugą edycję Saudi Cup. W pozostałych latach trzykrotnie triumfowały konie z USA (Midnight Bisou, Emblem Road i Senor Buscador), a dwa razy konie z Japonii (Panthalassa i - w ubiegłym roku - Forever Young).

W dotychczasowej historii tej gonitwy nikomu nie udało się wygrać dwukrotnie i mowa tu zarówno o koniach, jak i dżokejach. Do ubiegłego roku w tym gronie byli również trenerzy, ale po triumfie fenomenalnego Forever Young dwa tytuły ma na swoim koncie Yoshito Yahagi, spod ręki którego wyszedł również Panthalassa, zwycięzca w roku 2023. To tylko pokazuje, jak trudnym i nieprzewidywalnym wyścigiem jest Saudi Cup.

Kto wie, czy w tym roku nie będziemy jednak świadkami historii. Warto pilnować statystyk jeźdźca Ryusei Sakaia, bo to pod nim koń Forever Young ma duże szansę na obronę tytułu, ale o zwycięstwo nie będzie mu łatwo, gdyż w walkę o triumf mogą włączyć się choćby świetny Nysos pod dżokejem Flavienem Pratem czy Nevada Beach pod Iradem Ortizem Juniorem.

Transmisja Saudi Cup 2026 już w sobotę (14 lutego) od godziny 17.30 w Polsacie Sport Extra 3 i online w Polsat Box Go.

Robert Iwanek i Annamaria Sobierajska, Polsat Sport