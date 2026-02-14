Pyka: Te pieski mają niesamowicie wielkie serce

Celem projektu zainicjowanego przez polskie środowisko sportowe, a wspierane przez Polsat Sport jest nie tylko znalezienie domów dla podopiecznych schronisk, ale przede wszystkim edukacja i łamanie stereotypów narosłych wokół zwierząt z azylów. Z ogromną motywacją do akcji dołączyła Martyna Pyka.

– Tylko usłyszałam o takiej akcji i o takiej wspaniałej inicjatywie i od razu wiedziałam, że muszę tutaj przyjechać i w tym uczestniczyć – relacjonuje koszykarka.

Zawodniczka MB Zagłębie Sosnowiec zaznacza, że chce przenieść tę pozytywną energię na grunt klubowy i zaangażować w pomoc szersze grono koleżanek z boiska. Planuje nie tylko promowanie samej idei, ale również realne działania wspierające lokalne schroniska.

– Ta akcja jest mega inspirująca. Myślę, że spróbuję pociągnąć dziewczyny za tym, żebyśmy uczestniczyły w takich akcjach więcej. Może same zorganizujemy zbiórki pieniędzy czy pomożemy w schroniskach w naszych miastach. To jest wspaniała rzecz i spróbuję to pociągnąć dalej – deklaruje.

Ważnym elementem kampanii jest zmiana postrzegania psów ze schronisk, które często niesłusznie budzą obawy u potencjalnych opiekunów. Zdaniem Pyki, kluczem do sukcesu jest przełamanie wewnętrznego lęku przed "nieznanym" i dostrzeżenie ogromnego potencjału miłości, jaki drzemie w skrzywdzonych przez los zwierzętach.

– Myślę, że ludzie boją się trochę tych nieznanych piesków ze schronisk, ale wydaje mi się, że nie ma, czego się bać. One tak samo są godne pokochania i mają niesamowicie wielkie serce. Zachęcam do tego, żebyśmy adoptowali pieski ze schronisk – podsumowuje.

Więcej o akcji przeczytasz TUTAJ.

Polsat Sport