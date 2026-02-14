Resovia górą nad beniaminkiem! Potrzebne były cztery sety

Gospodarze świetnie weszli w spotkanie. Już na samym starcie wypracowali sobie przewagę i prowadzili 11:4. Podopieczni włoskiego szkoleniowca Massimi Bottiego ciągle mieli inicjatywę po swojej stronie, a rywale im nie zagrażali. Ekipa z Podpromia utrzymała korzystny rezultat i triumfowała w premierowej partii 25:16.

ZOBACZ TAKŻE: Filar Perugii naderwał łąkotkę! Koniec sezonu?

Druga odsłona rywalizacji była nieco bardziej wyrównana. Resovia była z przodu (10:7), lecz przyjezdni odrobili niemal całą stratę i było 12:11. Wtedy siatkarze z Rzeszowa zanotowali fantastyczną serię. Odskoczyli bowiem na 16:11. Chełm nie złożył jednak broni i ponownie zbliżył się na punkt (16:15). W końcówce na tablicy widniał remis 19:19. W kluczowych momentach lepsi byli jednak gospodarze, którzy zwyciężyli 25:21, zbliżając się do ostatecznej wiktorii.

W trzecim secie wydarzenia na parkiecie przybrały nieoczekiwany zwrot akcji. Od początku na prowadzeniu byli goście. Ci wypracowali sobie pięciopunktową przewagę (12:7), którą w kolejnych fragmentach jeszcze powiększyli. Triumfowali do 18, nawiązując kontakt z faworyzowaną Resovią.

Czwarty akt zmagań na starcie przebiegał pod dyktando rzeszowian. Ci prowadzili 12:9, ale Chełm zdołał odrobić stratę. Ba, ChKS był nawet z przodu - 13:12. Następnie z powrotem do lepszej gry wróciła Resovia, która odjechała na 16:13. Przyjezdni starali się skracać dystans, jednak gospodarze dowieźli korzystny wynik (25:21), odnosząc zwycięstwo w całym starciu.

Asseco Resovia Rzeszów - InPost ChKS Chełm 3:1 (25:16, 25:21, 18:25, 25:21)

Asseco Resovia Rzeszów: Marcin Janusz, Yacine Louati, Mateusz Poręba, Karol Butryn, Artur Szalpuk, Cezary Sapiński - Michał Potera (libero) - Wiktor Nowak, Jakub Bucki, Danny Demyanenko, Beau Graham, Paweł Zatorski, Klemen Cebulj, Erik Shoji (libero).

InPost ChKS Chełm: Paweł Rusin, Mariusz Marcyniak, Remigiusz Kapica, Amirhossein Esfandiar, Rune Fasteland, Jay Blankenau - Kazuma Sonae (libero) - Grzegorz Jacznik, Jakub Turski, Tomasz Piotrowski, Łukasz Swodczyk, Jędrzej Goss, Łukasz Łapszyński, Jędrzej Gruszczyński (libero).

JC, Polsat Sport