Rewolucja w siatkarskich przepisach? Jakub Bednaruk odsłonił karty

Bednaruk przyznał, że omawiane zmiany są efektem szerokich konsultacji, w których kluczową rolę odegrał arbiter Piotr Dudek. Celem jest "wyciśnięcie" z przepisów tego, co najlepsze dla widowiska, choć jak zaznaczył ekspert - nie wszystkie postulaty muszą wejść w życie od razu.

1. Zmiana ustawienia drużyny przyjmującej możliwa już po gwizdku sędziego

Pierwsza zmiana dotyczy ustawienia drużyny przyjmującej zagrywkę. Według nowych wytycznych, zawodnicy będą mogli zmieniać swoje pozycje i rotować na boisku od razu po gwizdku sędziego rozpoczynającego akcję. Sędziowie mają odejść od restrykcyjnego wyliczania błędów ustawienia.

2. Osiem zmiań w secie

Limit zmian w jednym secie ma zostać zwiększony z sześciu do ośmiu. W praktyce oznacza to, że szkoleniowiec będzie mógł dokonać czterech pełnych zmian (cztery wejścia i cztery zmiany powrotne na parkiet).

3. Jeden libero przy trzynastu lub czternastu zawodnikach

Obecnie, przy zgłoszeniu 13 lub 14 zawodników do protokołu, drużyna jest zobligowana do posiadania dwóch libero. Często kończyło się to "przebieraniem" któregoś zawodnika w koszulkę libero tylko po to, by spełnić wymogi formalne. Nowy przepis ma to uprościć.

4. Dopuszczenie kontaktu piłki z siatką na całej długości taśmy i antenki

Ostatni punkt dotyczy kontaktu piłki z elementami siatki. Planowane jest dopuszczenie gry piłką, która dotknie siatki na całej długości taśmy, a nawet antenki. Dotychczas piłka uderzająca w siatkę w strefie za antenką była automatycznie uznawana za autową. Nowe przepisy mają to zoptymalizować.

Przedstawione powyżej punkty to jednak nie koniec nowinek. Środowisko siatkarskie wrze od pomysłów na przyszłość, które na razie pozostają w sferze luźnych dyskusji. Działacze i eksperci zastanawiają się, w jakim kierunku powinna ewoluować ta dyscyplina, aby stała się jeszcze bardziej atrakcyjna dla widza telewizyjnego i fanów zgromadzonych na trybunach.

Temat zmian w przepisach jest bardzo szeroki, dlatego Jakub Bednaruk nie zamierza na tym poprzestać. Szczegółową analizę proponowanych zmian, a także swój autorski komentarz dotyczący tego, co czeka siatkówkę, ekspert przedstawi w swoim felietonie. Najnowsze "Okiem Diabła" ukaże się już w najbliższy wtorek na Polsatsport.pl.