Sasak: To jest zwierzę, które jest od nas zależne

„Adoptuj Mistrza" to inicjatywa polskiego środowiska sportowego, której celem jest zachęcenie do mądrej i świadomej adopcji zwierząt ze schronisk. Akcja ta łączy świat profesjonalnego sportu z empatią, pokazując, że prawdziwe mistrzostwo zdobywa się nie tylko na podium, ale także poprzez codzienne wybory i pomoc słabszym.

Kewin Sasak - sportowiec, znany na co dzień z twardej walki na parkietach PlusLigi, tym razem pokazał swoją łagodniejszą twarz, stając się ambasadorem czworonogów szukających kochających opiekunów.

– Myślę, że to super inicjatywa. My, jako powiedzmy mistrzowie naszych sportów wkraczamy do akcji i też przyłączamy się do tej inicjatywy. Jest dużo zwierząt, które czeka na nowy dom – powiedział Sasak.

Zdaniem reprezentanta Polski, planując powiększenie rodziny o psiego bądź kociego domownika, warto rozważyć danie szansy czworonogowi przebywającemu w azylu. Zwierzęta schroniskowe często niosą ze sobą bagaż trudnych doświadczeń, ale w zamian oferują bezgraniczną wdzięczność i lojalność, której trudno szukać gdziekolwiek indziej.

Współczesny sport uczy dyscypliny i planowania, i to właśnie te cechy Sasak stara się przelać na grunt adopcji. Atakujący Biało-Czerwonych zaznacza jednak, że taki krok wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Nie może być to impuls wywołany chwilowym wzruszeniem czy trendem w mediach społecznościowych.

– Adopcja to na pewno będzie fajny pomysł. To decyzja na dużą część naszego życia. Bardzo trzeba to przemyśleć i być pewnym w tym, co się robi. Dlatego na pewno będziemy starali się kierować ludzi tak, żeby też nie podejmowali decyzji pod presją czy w chwili – tylko żeby zdawali sobie sprawę, że to jest odpowiedzialność. To jest zwierzę, które jest od nas zależne, także to musi być na pewno przemyślana decyzja – podsumowuje reprezentant Polski.

Więcej o akcji przeczytasz TUTAJ.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport