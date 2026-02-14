Shoji przerwał milczenie. Powiedział otwarcie o swoim zdrowiu. "Naprawdę źle się czułem"

Erik Shoji pozostawał w ostatnim czasie poza grą. Amerykanin rozchorował się i nie mógł pomóc swojej drużynie. Jak obecnie wygląda stan jego zdrowia? Siatkarz sam zabrał głos.

Siatkarz w czarnej koszulce z numerem 22 na boisku z piłką nad głową
fot. PAP
Shoji po chorobie wraca do gry w Asseco Resovii Rzeszów

Po zakończeniu Tauron Pucharu Polski Shoji powrócił do wyjściowej szóstki Asseco Resovii Rzeszów. Zaledwie trzy tygodnie później znów jednak z niej wypadł. Powodem była choroba.

 

Miejsce Amerykanina w podstawowym składzie zajął Michał Potera. Shoji opuścił natomiast kilka starć, starając się dojść do siebie.


- Miałem faktycznie kilka problemów. Szczerze mówiąc, staram się być dobry i stabilny w grze, ale także dbać o swoje zdrowie. Teraz staram się więc wrócić do formy i pomóc drużynie, jak tylko mogę. Ostatni tydzień od czasu meczu z Lublinem, w którym nie mogłem wystąpić, był dla mnie bardzo ciężki. Naprawdę źle się czułem. Teraz staram się być zdrowy i pomagać drużynie - powiedział Shoji w rozmowie z portalem plusliga.pl.


Amerykanin wystąpił w starciu z Aluronem CMC Wartą Zawiercie w Lidze Mistrzów. Rzeszowianie wygrali ten mecz 3:0.

