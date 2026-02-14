Shoji przerwał milczenie. Powiedział otwarcie o swoim zdrowiu. "Naprawdę źle się czułem"
Erik Shoji pozostawał w ostatnim czasie poza grą. Amerykanin rozchorował się i nie mógł pomóc swojej drużynie. Jak obecnie wygląda stan jego zdrowia? Siatkarz sam zabrał głos.
Po zakończeniu Tauron Pucharu Polski Shoji powrócił do wyjściowej szóstki Asseco Resovii Rzeszów. Zaledwie trzy tygodnie później znów jednak z niej wypadł. Powodem była choroba.
Miejsce Amerykanina w podstawowym składzie zajął Michał Potera. Shoji opuścił natomiast kilka starć, starając się dojść do siebie.
- Miałem faktycznie kilka problemów. Szczerze mówiąc, staram się być dobry i stabilny w grze, ale także dbać o swoje zdrowie. Teraz staram się więc wrócić do formy i pomóc drużynie, jak tylko mogę. Ostatni tydzień od czasu meczu z Lublinem, w którym nie mogłem wystąpić, był dla mnie bardzo ciężki. Naprawdę źle się czułem. Teraz staram się być zdrowy i pomagać drużynie - powiedział Shoji w rozmowie z portalem plusliga.pl.
Amerykanin wystąpił w starciu z Aluronem CMC Wartą Zawiercie w Lidze Mistrzów. Rzeszowianie wygrali ten mecz 3:0.