Mamy kolejny medal! Kacper Tomasiak na podium

Kacper Tomasiak zajął trzecie miejsce podczas olimpijskiego konkursu skoków narciarskich na dużym obiekcie w Predazzo. To drugi medal nastoletniego Polaka podczas tegorocznych ZIO.

Tomasiak, srebrny medalista olimpijski z normalnej skoczni, tym razem zajął trzecie miejsce i zdobył brązowy medal.

 

Wygrał Słoweniec Domen Prevc, a drugi był liderujący po pierwszej serii Japończyk Ren Nikaido.

 

Do czołowej trzydziestki awansowali również ostatecznie 14. Paweł Wąsek oraz 21. Kamil Stoch.

 

 

W sumie to trzeci krążek biało-czerwonych we Włoszech. W piątek srebro zdobył Władimir Semirunnij w łyżwiarskim biegu na 10 000 m. 

 

