Mamy kolejny medal! Kacper Tomasiak na podium

Tomasiak, srebrny medalista olimpijski z normalnej skoczni, tym razem zajął trzecie miejsce i zdobył brązowy medal.

Wygrał Słoweniec Domen Prevc, a drugi był liderujący po pierwszej serii Japończyk Ren Nikaido.

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

Do czołowej trzydziestki awansowali również ostatecznie 14. Paweł Wąsek oraz 21. Kamil Stoch.

W sumie to trzeci krążek biało-czerwonych we Włoszech. W piątek srebro zdobył Władimir Semirunnij w łyżwiarskim biegu na 10 000 m.

BS, PAP