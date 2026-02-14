Mamy kolejny medal! Kacper Tomasiak na podium
Kacper Tomasiak zajął trzecie miejsce podczas olimpijskiego konkursu skoków narciarskich na dużym obiekcie w Predazzo. To drugi medal nastoletniego Polaka podczas tegorocznych ZIO.
Apoloniusz Tajner: Od wielu lat oglądałem skoki ze spokojem, a Tomasiak znów obudził we mnie emocje
Michał Białoński: Kacper Tomasiak to cudowne dziecko polskich skoków narciarskich
Tomasiak, srebrny medalista olimpijski z normalnej skoczni, tym razem zajął trzecie miejsce i zdobył brązowy medal.
Wygrał Słoweniec Domen Prevc, a drugi był liderujący po pierwszej serii Japończyk Ren Nikaido.
Do czołowej trzydziestki awansowali również ostatecznie 14. Paweł Wąsek oraz 21. Kamil Stoch.
W sumie to trzeci krążek biało-czerwonych we Włoszech. W piątek srebro zdobył Władimir Semirunnij w łyżwiarskim biegu na 10 000 m.
