Skoki narciarskie na ZIO 2026. Relacja i wyniki na żywo

19-letni Tomasiak debiutował w tym sezonie w Pucharze Świata. Nigdy nie stanął na podium zawodów indywidualnych, ale udało mu się to na najważniejszej imprezie czterolecia. W poniedziałek w Predazzo zdobył srebrny medal i zapewnił, że na tym jego ambicje się nie kończą.

Na czwartkowym treningu przypomniał o sobie Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski skakał dalej od Tomasiaka i Wąska, a w jednej z trzech serii uzyskał czwarty rezultat.

