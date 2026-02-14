Skoki narciarskie na ZIO 2026. Relacja i wyniki na żywo
O godz. 18.45 w Predazzo rozpocznie się konkurs skoków narciarskich na dużej skoczni z udziałem srebrnego medalisty z normalnego obiektu Kacpra Tomasiaka oraz Kamila Stocha i Pawła Wąska. Relacja live i wyniki na żywo na Polsatsport.pl.
19-letni Tomasiak debiutował w tym sezonie w Pucharze Świata. Nigdy nie stanął na podium zawodów indywidualnych, ale udało mu się to na najważniejszej imprezie czterolecia. W poniedziałek w Predazzo zdobył srebrny medal i zapewnił, że na tym jego ambicje się nie kończą.
Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026
Na czwartkowym treningu przypomniał o sobie Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski skakał dalej od Tomasiaka i Wąska, a w jednej z trzech serii uzyskał czwarty rezultat.
Relacja live i wyniki na żywo na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl