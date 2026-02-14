Skoki narciarskie na ZIO 2026. Relacja i wyniki na żywo

Zimowe

O godz. 18.45 w Predazzo rozpocznie się konkurs skoków narciarskich na dużej skoczni z udziałem srebrnego medalisty z normalnego obiektu Kacpra Tomasiaka oraz Kamila Stocha i Pawła Wąska. Relacja live i wyniki na żywo na Polsatsport.pl.

Młody skoczek narciarski w czerwonej czapce i białej kurtce z orzełkiem na piersi, trzyma srebrny medal i narty z logo FIS.
fot. PAP
Skoki narciarskie na ZIO 2026. Relacja i wyniki na żywo

19-letni Tomasiak debiutował w tym sezonie w Pucharze Świata. Nigdy nie stanął na podium zawodów indywidualnych, ale udało mu się to na najważniejszej imprezie czterolecia. W poniedziałek w Predazzo zdobył srebrny medal i zapewnił, że na tym jego ambicje się nie kończą. 

 

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

 

Na czwartkowym treningu przypomniał o sobie Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski skakał dalej od Tomasiaka i Wąska, a w jednej z trzech serii uzyskał czwarty rezultat.

 

Relacja live i wyniki na żywo na Polsatsport.pl.

Polsat Sport, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
Relacja na żywo
Strona odświeża się automatycznie
KACPER TOMASIAKKAMIL STOCHPAWEŁ WĄSEKSKOKIZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Michał Niewiński: Czuję się jak koń po westernie
Zobacz także

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 