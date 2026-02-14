Gdzie obejrzeć Studio Mediolan Cortina?

Czy Polska wzbogaci dziś swój medalowy dorobek zimowych igrzysk olimpijskich? Wierzymy głęboko, że tak a rywalizację łyżwiarzy szybkich na 500 metrów oraz skoczków narciarskich na dużej skoczni omówimy szczegółowo w naszym kolejnym "Studiu Mediolan Cortina".

Gośćmi Macieja Kurzajewskiego będą były trener kadry skoczków i były prezes Polskiego Związku Narciarskiego - Apoloniusz Tajner oraz nasi eksperci od łyżwiarstwa szybkiego - Bartosz Pisarek i Sławomir Chmura.

W programie połączymy się również z dwukrotną medalistką olimpijską - Katarzyną Niedźwiedzką oraz naszymi reporterami w Mediolanie i Predazzo, czyli Marcinem Lepą i Michałem Białońskim, którzy porozmawiają z polskimi bohaterami wieczoru, a Aleksandra Szutenberg przedstawi najnowsze informacje ze wszystkich olimpijskich aren.



W programie nie zabraknie też walentynkowej niespodzianki z... Władimirem Semirunnijem w roli głównej.



Transmisja Studia Mediolan Cortina w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.