Tajner ujawnia po medalu Tomasiaka! "Takiego SMS-a otrzymałem..."

Kacper Tomasiak multimedalistą zimowych igrzysk olimpijskich. Pod wrażeniem wyczynu 19-latka w Studiu Mediolan Cortina był ekspert Polsatu Sport Apoloniusz Tajner. - Ten młody chłopak ponownie obudził we mnie emocje - powiedział były prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Bez cienia wątpliwości występ Kacpra Tomasiaka na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo przejdzie do historii. Dotychczas 19-latek nie miał na swoim koncie ani jednego indywidualnego podium w zawodach Pucharu Świata, tymczasem w swoim debiucie na imprezie czterolecia wywalczył dwa medale - srebro na skoczni normalnej oraz brąz na dużej.

 

- "Niewiarygodne". Takiego SMS-a otrzymałem z Kanady od mojego byłego zawodnika, którego kiedyś prowadziłem - Romana Sosny. Potwierdzam - niewiarygodne. W kategorii niespodzianki to było wiarygodne, ale o szansach można było mówić w kontekście łyżwiarzy szybkich - ocenił w Studiu Mediolan Cortina ekspert Polsatu Sport Apoloniusz Tajner.

 

Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego zwrócił uwagę na siłę psychiczną Tomasiaka. Ten w sesjach treningowych na dużym obiekcie nie należał do czołówki. "Odpalił" za to we właściwym momencie.

 

- To, co zrobił Kacper... Jeszcze piątkowe treningi na to nie wskazywały, ale w sobotę znów skakał rewelacyjnie. To potwierdza to, co się o nim mówi, że potrafi się zmobilizować i najlepsze pokazać w konkursie, a poziom był niezwykle wysoki - wyjaśnił Tajner.

 

Ekspert Polsatu Sport przyznał, że Tomasiak obudził w nim na nowo iskierkę związaną ze śledzeniem poczynań skoczków narciarskich.

 

- Do tej pory od wielu lat oglądałem skoki ze spokojem, a ten młody chłopak ponownie obudził we mnie emocje - powiedział.

 

Cała wypowiedź Apoloniusza Tajnera podczas programu Studio Mediolan Cortina w załączonym materiale wideo:

 

