Tak mają wyglądać składy klubów PlusLigi w sezonie 2026/2027

Siatkówka

Tak mają wyglądać składy klubów PlusLigi w sezonie 2026/2027. Wojciech Drzyzga, Marcin Lepa i Jakub Bednaruk na łamach Prawdy Siatki przeanalizowali, jacy siatkarze mają zagrać w barwach wybranych klubów w nowym sezonie PlusLigi.

Dwóch siatkarzy w niebieskich koszulkach reprezentacji Polski trzyma piłki siatkowe.
fot. Cyfrasport
Tomasz Fornal i Wilfredo Leon mają zagrać w kolejnym sezonie PlusLigi.

Warto dodać, że są to prognozowane, niepełne kadry wybranych drużyn na rozgrywki 2026/2027. 

 

Choć nadal w najlepsze trwa sezon 2025/2026, w mediach sporo mówi się już o składach drużyn na kolejny sezon PlusLigi.

 

Jak zawsze będziemy świadkami wielkich transferów i niespodziewanych ruchów, często wewnątrz polskich zespołów.

 

Zobacz prognozowane składy klubów PlusLigi w sezonie 2026/2027.

Bogdanka LUK Lublin:

PGE Projekt Warszawa:


Aluron CMC Warta Zawiercie:

PGE GiEK Skra Bełchatów:

Asseco Resovia Rzeszów:

Indykpol AZS Olsztyn:

Energa Trefl Gdańsk:

