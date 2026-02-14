To był nokaut! Jurajscy Rycerze rozbili rywali

Karolina PotrykusSiatkówka

Barkom Każany Lwów przegrał z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 0:3 z spotkaniu 21. kolejki PlusLigi. Jurajscy Rycerze zupełnie zdominowali rywalizację i nie dali przeciwnikom dojść do słowa. Najlepszym zawodnikiem tego meczu wybrano Adriana Markiewicza.

Grupa siatkarzy w zielonych koszulkach obejmuje się na boisku, świętując sukces. Jeden z nich, w niebieskiej koszulce z numerem 10, stoi tyłem do kamery.
fot. PAP
Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie

Goście od początku dobrze weszli w to spotkanie (3:6). Lwowianie przebudzili się i zaczęli punktować, ale nie udawało im się to przy własnym serwisie. Dobre zawody rozgrywał Bartłomiej Bołądź, którego na środku siatki silnie wspomagał Mateusz Bieniek. Jurajscy Rycerze wygrali pierwszą partię 25:17.

 

ZOBACZ TAKŻE: Shoji przerwał milczenie. Powiedział otwarcie o swoim zdrowiu. "Naprawdę źle się czułem"

 

W drugim secie goście kontynuowali dobrą passę. Tym razem jednak zupełnie zdominowali rywali (16:7). Ukraińska drużyna zupełnie się pogubiła i musiała szybko zapomnieć o przebiegu tego seta, jeśli chciała jeszcze coś ugrać w tym starciu.

 

W trzeciej odsłonie zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego dopełnił dzieła. Przewaga Zawiercian nie była już tak widoczna, jednak wystarczyła, by spokojnie dokończyć to spotkanie. Lwowianie niemal od początku tracili 3-4 punkty i tak pozostało do końca. Warta pewnie wygrała całe spotkanie, a ostatnią piłkę skończył Adrian Markiewicz, wybrany później MVP.

 

Barkom Każany Lwów – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (17:25, 13:25, 22:25)

