To był nokaut! Jurajscy Rycerze rozbili rywali

Goście od początku dobrze weszli w to spotkanie (3:6). Lwowianie przebudzili się i zaczęli punktować, ale nie udawało im się to przy własnym serwisie. Dobre zawody rozgrywał Bartłomiej Bołądź, którego na środku siatki silnie wspomagał Mateusz Bieniek. Jurajscy Rycerze wygrali pierwszą partię 25:17.

W drugim secie goście kontynuowali dobrą passę. Tym razem jednak zupełnie zdominowali rywali (16:7). Ukraińska drużyna zupełnie się pogubiła i musiała szybko zapomnieć o przebiegu tego seta, jeśli chciała jeszcze coś ugrać w tym starciu.

W trzeciej odsłonie zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego dopełnił dzieła. Przewaga Zawiercian nie była już tak widoczna, jednak wystarczyła, by spokojnie dokończyć to spotkanie. Lwowianie niemal od początku tracili 3-4 punkty i tak pozostało do końca. Warta pewnie wygrała całe spotkanie, a ostatnią piłkę skończył Adrian Markiewicz, wybrany później MVP.

Barkom Każany Lwów – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (17:25, 13:25, 22:25)