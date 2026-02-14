To on ma uratować giganta Premier League. Klub potwierdził nazwisko

Igor Tudor do końca sezonu będzie pełnił funkcję trenera piłkarzy Tottenhamu Hotspur - poinformował londyński klub.

W środę zwolniony został Thomas Frank, który pracował od początku sezonu 2025/26.

 

Frank stracił pracę po wtorkowej porażce u siebie z Newcastle United 1:2. Z ostatnich 17 spotkań w angielskiej ekstraklasie „Koguty” wygrał tylko dwa. W tabeli zajmują 16. miejsce.

 

47-letni Tudor ostatnio pracował w Juventusie Turyn. Z 24 meczów jego podopieczni wygrali 10. Po serii ośmiu meczów bez zwycięstwa w październiku ubiegłego roku został zwolniony.

PAP
