To on ma uratować giganta Premier League. Klub potwierdził nazwisko

W środę zwolniony został Thomas Frank, który pracował od początku sezonu 2025/26.

Frank stracił pracę po wtorkowej porażce u siebie z Newcastle United 1:2. Z ostatnich 17 spotkań w angielskiej ekstraklasie „Koguty” wygrał tylko dwa. W tabeli zajmują 16. miejsce.

47-letni Tudor ostatnio pracował w Juventusie Turyn. Z 24 meczów jego podopieczni wygrali 10. Po serii ośmiu meczów bez zwycięstwa w październiku ubiegłego roku został zwolniony.

PAP